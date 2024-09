Accidente en Córdoba: las imágenes del auto que atropelló a varias personas por 3 cuadras

Un conductor perdió el control del auto y atropelló a más de una decena personas en Ciudad de Córdoba. Según indicaron las autoridades de tránsito local hay más de 15 heridos, entre los que se encuentran hombres, mujeres y niños.



Según las imágenes, el vehículo recorrió cerca de 300 metros y durante el último tramo se subió a la vereda.

Accidente en Córdoba: el video del conductor que perdió el control del vehículo

Un auto marca Toyota Corolla manejado por un hombre de unos 68 años embistió a varios autos en la Ciudad de Córdoba y atropelló a más de una decena de personas.

El responsable podrá ser acusado de lesiones culposas gravísimas según informaron las fuentes judiciales. Las investigaciones determinarán si hubo algún fallo mecánico o si el conductor sufrió algún tipo de descompensación.

El caso quedó en manos del fiscal José Bringas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 6.



Accidente en Córdoba: las declaraciones de los testigos

Tras el choque los medios se acercaron al lugar y un testigo declaró "vi una cosa blanca que se me venía encima. Aceleré un poquito y me tiré para acá, y me agarró de costado. Si yo no me corro, me lleva puesto. Pero venía a mucha velocidad. En total, tuve tres choques".

Además, un joven que fue embestido y quedó herido manifestó: "Chocó, se dio vuelta y siguió llevándose gente puesta, me salvé de pedo. Había diez personas heridas, no sé cuánta gente, una locura. La saqué barata, solamente un traumatismo en la pierna. Un milagro".