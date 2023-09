Acceso a la vivienda: otorgan créditos sin tener cuenta bancaria ni tarjetas

En la actualidad, pensar en acceder a una vivienda, construir o refaccionar, sin estar bancarizado parece algo imposible. En este sentido, la idea de solicitar un préstamo está muy alejada de la realidad de un amplio sector de la sociedad.

Sin embargo, de la mano de la tecnología, aparecen oportunidades. Un ejemplo es SIISA, compañía de tecnología aplicada al mercado financiero, que comenzó a colaborar con la organización Vivienda Digna para potenciar su programa de Microcréditos.

Microcréditos para personas no bancarizadas: de qué se trata el programa

Según explicaron desde la compañía, se busca que la fundación pueda acceder rápidamente al historial crediticio de personas no bancarizadas que buscan financiarse para mejorar su calidad de vida, a tasas de interés más bajas que el promedio del mercado.

Los créditos son para refaccionar o reparar las viviendas ya existentes. (Foto: archivo).

Según los datos de Vivienda Digna, el déficit habitacional que afecta a la Argentina es de 3.5 millones de viviendas. De ese total, el 60% de los casos se trata de unidades que existen, pero tienen problemas de calidad. Esto quiere decir que, aunque una familia tenga acceso a una vivienda, los espacios presentan deficiencias, como puede ser falta de revoque, de pisos, baños precarios, entre otras.



En este contexto los microcréditos sociales cumplen un rol fundamental. "El microcrédito se enfoca en la mejora cualitativa de los hogares. Nuestros destinatarios son familias que no tienen acceso al crédito bancario", señala Fernando Collado, director de Microcréditos en Fundación Vivienda Digna.

"La tecnología de SIISA, a diferencia de otras soluciones que hemos usado antes, nos permite acceder más rápido a los informes y por ende entregar más préstamos a personas no incluidas en el sistema financiero, al contar con información sobre su comportamiento de pago en canales no tradicionales como por ejemplo tiendas de electrodomésticos, ropa deportiva, o entidades financieras no bancarias", agrega.

"Además, al poder analizar previamente la capacidad de pago de las familias, sumado a su compromiso con la iniciativa de la Fundación, los destinatarios de los microcréditos tienen un alto porcentaje de cumplimiento de pago", sostiene Collado.

¿Qué rol cumple la tecnología en la inclusión financiera?

Si bien el universo de los microcréditos existe hace décadas, el desarrollo tecnológico hoy resulta fundamental para que la entrega de préstamos con fines sociales crezca.

Al respecto el director del programa la Fundación Vivienda Digna aclara que la incobrabilidad de esta iniciativa es muy baja. "En nuestro caso se reduce al 5%. Desde que trabajamos con los informes comerciales de SIISA para hacer la evaluación crediticia de las familias solicitantes, podemos identificar con claridad su capacidad de pago", indica.

Los préstamos se otorgan a familias que no están bancarizadas.

"Los informes comerciales que desarrollamos están diseñados para que nuestros clientes y aliados cuenten con datos confiables que faciliten la cobrabilidad y la reducción de la mora en contextos inflacionarios", indica el director de SIISA, Mariano Sokal. "Además, contar con la tasa de velocidad de respuesta de consultas más alta del mercado nos permite establecer lazos comerciales de impacto, como es el caso de Fundación Vivienda Digna", agrega.

Microcréditos de Vivienda Digna: cómo otorgan los préstamos

Para que los créditos lleguen a destino de las familias, la fundación trabaja a partir de convenios con distintas empresas del país. Toda la información puede consultarse en el sitio web de Vivienda Digna o contactarse por teléfono al 0810-555-7863.