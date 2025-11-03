Apertura Exclusivo Members Cuánto costará la ropa en Decathlon de Argentina: precios en relación con marcas locales La cadena francesa abrirá su primera tienda en el país el 8 de noviembre, en el predio Al Río, en Vicente López. Los precios estarán entre $ 11.000 y $ 240.000, en línea con los valores que manejan las principales marcas locales.