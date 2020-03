Medida Cautelar en Ajuste por Inflación y sin diferimiento por la Justicia Federal de Córdoba

El 14/02/2020 la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, de manera precisa y contundente, confirmó la medida cautelar otorgada por el plazo de seis meses por parte del Juzgado Federal N°1 a favor de Bodegas Esmeralda S.A. que ordenó a la AFIP-DGI, arbitrar los medios necesarios a fin de que el contribuyente presentara la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal finalizado el 31 de marzo de 2019, aplicando el “ajuste por inflación”, tomando como índice el “IPC” y sin el diferimiento dispuesto en el artículo 2 agregado a continuación del artículo 118 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Asimismo, se ordenó al Fisco abstenerse de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o judicial derivado de la diferencia de impuesto que a su criterio pueda resultar, trabar medidas cautelares e, incluso, iniciar acciones bajo la Ley Penal Tributaria.

El planteo fue realizado en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad a raíz de las modificaciones introducidas a la Ley del Impuesto a las Ganancias por las leyes 27.430 y 27.468. Esto es, la aplicación del ajuste por inflación para los ejercicios iniciados a partir del 01/01/2018, a través de un diferimiento en los tres primeros ejercicios computados por tercios, en la medida en que el índice de precios al consumidor nivel general, “IPC”, superase el 55% en el primer ejercicio, 30% en el segundo ejercicio y 15% en el tercer ejercicio.

Destacamos que, si bien Bodegas Esmeralda S.A. no llegó al IPC del 55% (toda vez que el IPC publicado por el INDEC para el período marzo 2018-marzo 2019 ascendió al 54,7%) y de allí su planteo en la acción principal por cuanto la imposibilidad de aplicar el procedimiento del ajuste por inflación -condicionado a la verificación porcentual de dicho índice- originaría la determinación de un impuesto confiscatorio, también cuestionó el diferimiento del artículo 2 agregado a continuación del 118 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Es por ello que, a nuestro criterio, el planteo formulado toma mayor relevancia ante la confirmación de la medida precautoria en segunda instancia.

En nuestra opinión la sentencia de la Cámara resulta sumamente interesante en materia de medidas cautelares. Aun tratándose de una medida que tiene por objeto la suspensión de un acto de contenido tributario y que, por lo tanto, debe ser examinada con particularidad estrictez, para el “caso concreto” reconoce expresamente un notorio apartamiento de las restricciones normativas que prima facie podrían oponerse a su viabilidad.

De esta forma la Alzada puntualizó que aquellas restricciones aplicadas a los fines de evitar que se perturbe la oportuna percepción de la renta pública o de postergarla considerablemente, deberán evaluarse armónicamente con la garantía de la tutela judicial efectiva y la del debido proceso.

Así consideró que, de no otorgarse la medida cautelar solicitada por el contribuyente -ya otorgada en primera instancia judicial y recurrida “sin éxito” por el Fisco Nacional- en el caso concreto importaría un perjuicio económico y financiero para la situación patrimonial de la Compañía. Ello en función de lo expuesto en el Informe Contable acompañado por Bodegas Esmeralda S.A., del cual surgía que la alícuota del Impuesto a las Ganancias por el ejercicio fiscal 2019 ascendía al 60,25%, y el 45,74% de la utilidad contable ajustada por inflación.

Por lo tanto, para la Cámara -coincidiendo con el criterio del juzgado interviniente en primera instancia- quedó configurado la llamada verosimilitud del derecho a partir del mentado Informe Contable, toda vez que “el impuesto puede operar correctamente con moneda estable, pero influye adversamente ante la inflación, ya que muchas de las ganancias gravadas pueden ser en realidad ficticias por ser una consecuencia de la depreciación de la moneda”.

En cuanto al peligro en la demora, para los magistrados quedó acreditado dado el perjuicio económico que podría sufrir Bodegas Esmeralda S.A. de producirse un eventual reclamo de cobro por parte del Fisco respecto de la diferencia que surge del impuesto sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación.

Se advierte ponderable que el tribunal destaque en su pronunciamiento que la concesión de la cautelar no configura una afectación al interés público tras reconocer que la parte interviniente ha cuestionado la legitimidad del procedimiento y/o mecanismo aplicable en lo que hace al ajuste por inflación. Ello para el caso concreto y normativa vigente al momento del cuestionamiento, esto es la Ley 26.854.

En nuestra opinión y amén de las particularidades del caso, la confirmación de esta medida cautelar por parte de la Cámara, se advierte alentadora y referente como instituto preventivo del concepto de Seguridad Jurídica. Un pronunciamiento cautelar dictado en tiempo oportuno y en forma efectiva; priorizando y ponderando en el análisis -a fuer de pecar de reiterativos- la garantía de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la afectación al interés público.

Oportuno, a poco de advertir que los tiempos judiciales y administrativos involucrados no se diluyeron en perjuicio de la parte involucrada como habitualmente sucede ante el cúmulo de causas existentes:

Los tiempos de la Justicia Federal de Córdoba para dictar la medida.

(i) El ejercicio 2019 de Bodegas Esmeralda S.A. cerraba en marzo 2019 y, por ende, debía presentar su declaración jurada en agosto 2019;

(ii) La Compañía interpuso la acción declarativa en 1ª instancia judicial el 27/06/2019 y solicitó el dictado de la cautelar que nos ocupa;

(iii) El juzgado, en forma expedita, concedió esta última el 15/08/2019 y apelada por el Fisco Nacional ante la Cámara del Fuero ésta dictó la sentencia en comentario el día 14/02/2020.

Efectiva, por contrariar justamente el efecto suspensivo que en materia recursiva surge de la propia Ley 26.854 que regula las medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional.

El efecto con el que se conceden los recursos de apelación contra las providencias cautelares:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del cuerpo legal antes citado, la providencia que suspenda los efectos de un acto estatal puede ser recurrida.

El recurso de apelación interpuesto contra la misma tendrá efecto suspensivo, salvo excepciones expresamente previstas por el legislador pero que no aplican al caso comentado.

Apelada oportunamente por el Fisco Nacional la sentencia cautelar otorgada a favor de la Compañía por el Juzgado de 1ª instancia, éste con fecha 21/08/2019 concedió el recurso sin efecto suspensivo. Dicho efecto fue confirmado por la Sala B de la Cámara de Apelaciones el 08/10/2019 en oportunidad de rechazar el recurso de queja interpuesto por la AFIP-DGI contra el proveído que había dispuesto ello.

Para fundamentar su rechazo y por ende oponerse al efecto suspensivo pretendido por el Organismo Fiscal, la Cámara sostuvo que a través del mentado efecto devolutivo quedan resguardados los derechos del contribuyente garantizados por la Constitución Nacional.

Mientras se aguarda ahora la resolución de la acción principal, hemos tomado conocimiento oficioso de la supuesta firmeza de la sentencia cuyo análisis nos ocupa. Aparentemente el Fisco Nacional no habría interpuesto en tiempo y forma Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ello seguramente en el entendimiento que -como es sabido- este tipo de resoluciones no reviste el carácter de sentencia definitiva y, por ende, el Alto Tribunal -si se le diese intervención- podría no revisar el pronunciamiento.

* Felipe Carlos Stepanenko es Director Ejecutivo, Abogado, a cargo del Departamento de Controversia Fiscal y la Dra. Laura Karschenboim es Abogada Senior del Departamento de Controversia Fiscal, ambos del Estudio Pistrelli, Henry Martin y Asociados (EY).