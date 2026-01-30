La euforia financiera de los últimos días de enero, marcada por un riesgo país que finalmente logró perforar la barrera de los 500 puntos básicos, convive con una advertencia estructural sobre la hoja de balance del Banco Central (BCRA).

Así lo refleja un nuevo informe de Fundación Capital que pone el foco en la “letra chica” del programa económico del presidente Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo. Porque pese a la calma cambiaria, la acumulación de reservas genuinas sigue siendo el talón de Aquiles para afrontar los compromisos de deuda.