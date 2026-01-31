REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy sábado 31 de enero cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Desde el viernes 23, la divisa acumula una suba de $ 15, repunte que ocurre luego de que alcanzara su valor más bajo en dos meses ($ 1450). Pese a esto, en lo que va de enero, la cotización oficial acumula $ 15 de retroceso (abrió el mes a $ 1480).

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1563,51.

Vale recordar que el Gobierno definió en el arranque del año que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1904,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.

Por su parte, el dólar blue hoy sábado 31 de enero se ofrece a $ 1450 para la compra y $ 1470 para la venta.

Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 60 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 0,34%, su mínimo desde noviembre 2025.

El Banco Central (BCRA) compró este último viernes u$s 23 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. En lo que va de enero lleva comprados u$s 1157 millones.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.502 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 31 de enero

El dólar oficial hoy sábado 31 de enero opera a $ 1465 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.415,000 1.465,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.405,000 1.460,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.405,000 1.465,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.415,000 1.465,000 BRUBANK S.A.U. 1.410,000 1.463,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.415,000 1.465,000 BANCO MACRO S.A. 1.415,000 1.470,000 BANCO PIANO S.A. 1.415,000 1.460,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.405,000 1.455,000

BCRA compra más reservas, pero un fenómeno monetario amenaza con jugar en contra de su plan

Pese a que el Banco Central ya lleva comprados u$s 1157 millones en 20 ruedas consecutivas, lo que fortalece sus reservas, el ritmo de acumulación de divisas podría mermar en febrero.

Es que este mes suele caer estacionalmente la demanda de dinero, lo que presionaría el tipo de cambio y, por lo tanto, disminuiría las compras del Central.

Leé la nota completa en este enlace