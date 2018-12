Ganancias: deducciones de la cuarta categoría

Con la creación de la Dirección General de Impuesto al Redito (luego DGI, hoy AFIP) se sancionó la Ley N° 11.682 y con ella el "impuesto al rédito", hoy impuesto a las ganancias. Norma que fue seguida por la Lay N° 11.683 de Procedimiento Fiscalque ya bien conocemos. Impulsada, como siempre ocurre, por cuestiones extraordinarias para dar respuesta a los efectos de la crisis del 29. Fue objeto de numerosas modificaciones (decreto ley 14.338/46, por la Ley 12.965, luego la Ley 20.628, y su Decreto Nº 649/97. Y en la actualidad la Resolución General Nº 4003-E (B.O. 03/03/2017) determina las obligaciones de los beneficiarios y de los agentes de retención, y pasos a seguir para determinar el impuesto a retener. En la presente nota haremos una mención de todo aquello que la Ley habilita al beneficiario a deducir.

La retención de impuesto de la cuarta categoría alcanza al desempeño de cargos públicos, al trabajo en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones, rentas provenientes de seguros de retiro, servicios personales prestados a favor de cooperativas, beneficiarios de exterior, etc . Su lógica de aplicación es conocida: Se toman los ingresos del año, (con muy pocas excepciones), acumulados mes a mes conforme la fecha de percepción, se le restan ciertas deducciones previstas en la Ley, y si el resultado de esa resta es positivo (resultado conocido como Ganancia Neta Sujeta a Impuesto -GNSI-) el contribuyente deberá tributar, donde para dicho cálculo debemos remitirnos a una tabla de aplicación (art. 90 de la Ley). Si la resta da un resultado negativo, no hay GNSI y nada se debe tributar. Bien sabemos que tanto los ingresos (salarios) como las deducciones se van acumulando mes a mes (según lo percibido en el período fiscal 01/01 al 31/12), y en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, su empleador le efectúa las retenciones y las ingresa al fisco en cada periodo mensual, siempre restando al acumulado lo retenido al mes anterior.

Las deducciones actuales son:

- Aportes con destino a Obras Sociales correspondientes al empleado y sus cargas de familia.

Por IRENE HADDAD DE MORBELLI Y SARA DIANA TELIAS Mirá también Aspectos controvertidos en operaciones financieras y efectos en sus miembros Continuando con el trabajo publicado en el Suplemento anterior, se completa en esta segunda parte, con un análisis del borrador de discusión sobre transacciones financieras que produjo la OCDE respecto "Alineación de los resultados del precio de transferencia con la creación de valor". En el mismo se describen los efectos que se producen en los miembros del grupo, los acuerdos, garantías, tasas, y los métodos de fijación de precios para determinar la tasa de interés de plena competencia.

- Importes que se destinen a cuotas o abonos a instituciones que presten cobertura médico asistencial, correspondientes al beneficiario y a las personas que revistan para el mismo el carácter de cargas de familia, el importe a deducir por dichos conceptos no podrá superar el 5% de la GN acumulada hasta el mes que se liquida.

- Cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias y las contribuciones solidarias pactadas en los CCT. (Convenios Colectivos de Trabajo).

- Aportes para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones destinados a la ANSeS o cajas provinciales, municipales o Cajas de Previsión para Profesionales.

- Primas de seguro para caso de muerte (hasta un máximo de $ 996 por año).

- Gastos de movilidad y viáticos que abone el empleador y fijados por CCT y de no estar estipulados, los efectivamente liquidados avalados por documentación y hasta el límite del 40% de la G.N.I.("Ganancia No Imponible" que es una deducción de Ley) . En transportes de larga distancia, el límite es igual a la G.N.I.

- Gastos de sepelio del contribuyente o de personas a su cargo (hasta un máximo de $ 996 anuales).

- Para corredores y viajantes de comercio, los gastos estimativos de movilidad, viáticos, representación, amortización impositiva e intereses por deudas relativas a la adquisición del rodado, de acuerdo con los topes que fija la AFIP según RG 2169 y hasta un máximo del 40% de la G.N.I.

- Importes que correspondan a descuentos obligatorios establecidos por ley nacional, provincial o municipal.

- Importe de intereses por créditos hipotecarios otorgados a partir del 01/01/2001 por la compra o construcción de inmuebles destinados a casa habitación, hasta el tope de $ 20.000 por año.

- La contraprestación abonada a los trabajadores del servicio doméstico y las correspondientes contribuciones patronales, hasta un máximo mensual equivalente al importe vigente para la GNI, en la medida en que el beneficiario de las rentas esté inscripto como dador de trabajo del servicio doméstico en AFIP, y registre a su dependiente, pague mensualmente las contribuciones patronales hasta el límite de la G.N.I.

- Aportes realizados a las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca), manteniendo inmovilizado 2 años dicho aporte.

- 40% del total de honorarios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, hasta el 5% de la GN (Ganancia Neta) por;Hospitalización - Prestaciones accesorias de hospitalización - Servicios prestados por médicos, bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos auxiliares de medicina, etc. - Servicios relacionados con la asistencia, transporte en ambulancias o vehículos especiales. Todo efectivamente facturado y se deduce en liquidación final o anual.

- Donaciones a los Fiscos Nacionales, Provinciales y Municipales, asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, etc. reconocidas como tales hasta el límite del 5% de la GN.

- Importes que se destinen a cuotas médico-asistenciales correspondientes al trabajador y sus cargas de familia hasta el 5% de la GN.

- 40% de las sumas pagadas en concepto de alquiler de inmuebles destinado a casa-habitación hasta el límite de la GNI. Para esta deducción será imprescindible el respaldo de la factura emitida y copia del contrato de alquiler en formato .pdf remitido a través del SIRADIG.

- Se deben informar "otras retenciones" que se consideran pagos a cuenta del impuesto (no son deducciones como las anteriores, sino pagos a cuenta del mismo. Al impuesto que se determine se le restarán a) Régimen de percepción en operaciones de importación de bienes con carácter definitivo, los importes que puedan computarse a cuenta del respectivo impuesto, se incorporarán en la liquidación anual o, en su caso, en la liquidación final b) Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias el cómputo del crédito de impuesto se efectuará en la liquidación anual o, en su caso, en la liquidación final.

Son deducibles por Ley, la Ganancia no Imponible (GNI) por un valor de $ 66.917,91 anual; la deducción especial (DD.EE.) por un valor anual de $ 321.205,97 y las cargas de familia residente en el país. Esta última comprende a Cónyuge (no comprende el caso de unión convivencial, por un valor de $ 62.385,20, en tanto y en cuanto no tenga ingresos anuales iguales o superiores a la GNI, y a los hijos e hijastros menores de 18 años o incapacitados a cargo del contribuyente por un valor de $ 31.461,09. Bien sabemos que por la Resolución General AFIP Nº 4286 los hijos solo pueden ser deducidos por uno de los padres, o bien 50% cada padre, modificación esta que impera a partir de este período fiscal. El artículo 6 de la Ley 27.160 establece la imposibilidad de deducirlos en caso de percibir asignaciones familiares. Hay que tener presente que estas deducciones se incrementan en un 22%para los trabajadores que presten servicios en Zona Sur entendiendo por ella a las provincias de La Pampa de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, (según Ley Nº 23.722)

Carga en el sistema SIRADIG de las deducciones.

- Ingresar a www.afip.gob.ar seleccionando acceso con clave fiscal pulsando ingresar (de no poseerla, los trabajadores deberán gestionar dicha clave, registrando sus datos biométricos).

- Seleccionar SIRADIG Trabajador

- Seleccionar su nombre y apellido

- En su primer ingreso comienza seleccionando datos personales (se mostrarán los datos registrados ante la AFIP). Una vez verificados o modificados ' Guardar

- Seleccionar EMPLEADORES - Se muestra una pantalla donde muestra los empleadores que registran al trabajador. Aquí deberá marcar obligatoriamente al empleador que actúa como agente de retención (el que paga la mayor remuneración), caso contrario no permite cargar valores en las deducciones. Si hubiera otros empleadores, se deberán informar los importes percibidos en ellos y las deducciones sufridas, mes x mes

- Detalle de las Cargas de Familia. Al ingresar al ítem Agregar Cargas de Familia, se podrán incorporar los familiares a cargo permitidos legalmente.

- Deducciones y Desgravaciones. Ingresando a "Agregar Deducciones y Desgravaciones", se debe recordar que algunos poseen topes, se debe indicar el período mensual de la deducción y si corresponde la fecha desde/hasta, se debe informar el monto y conservar los comprobantes que respaldan la deducción.

- Al ingresar en otras deducciones se podrán cargar los pagos a cuenta (percepciones) que se hubieran hecho por compras en efectivo de viajes fuera del país, importe que se computa en la liquidación anual, o final en caso de un egreso.

- Al finalizar, pulsando Vista Previa, mostrará el borrador de la DDJJ y la posibilidad de enviarlo al Empleador. Lo recibirá el empleador designado como agente de retención.

- El plazo para informar las deducciones en el "Siradig" vence el 31/01/2019. Por otro lado, los gastos relacionados con donaciones, gastos médicos y paramédicos, y las percepciones el agente de retención los debe tomar en la liquidación anual.

Límite máximo de retención mensual (Resolución General N° 2437 y Resolución N° 436/04 MTeySS-B.O. 25/11/2004-)

La suma a retener, no podrá ser superior a la que resulte de aplicar la alícuota máxima del gravamen, vigente a la fecha de la retención, sobre la remuneración bruta correspondiente al pago de que se trate.(La alícuota vigentes es del 35%)

El agente de retención no deberá considerar este límite en oportunidad de practicar la retención que corresponda a la liquidación anual, o en su caso, en la liquidación final, excepto cuando el sujeto pasible de la retención manifieste expresamente, mediante nota, su voluntad de que se aplique dicho límite.El importe correspondiente deberá estar consignado en el respectivo recibo de sueldo, indicando en todos los casos el período fiscal al que corresponde el mismo.

Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Informativas

Cuando el importe bruto de las rentas recibidas -sean éstas gravadas, exentas y/o no alcanzadas- obtenidas en el año fiscal, resulte igual o superior a UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000.-), el beneficiario de las mismas deberá informar a la AFIP a) El detalle de sus bienes al 31 de diciembre de cada año, valuados conforme a las normas del impuesto sobre los bienes personales que resulten aplicables a esa fecha b) El total de ingresos, gastos, deducciones admitidas y retenciones sufridas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Impuesto a las Ganancias. Estas obligaciones se cumplirán con la presentación de declaraciones juradas confeccionadas mediante la utilización de la versión vigente al momento de la presentación. Tratándose de la obligación prevista en el inciso b) los beneficiarios de las rentas podrán optar por elaborar la información a transmitir mediante el servicio denominado "GANANCIAS PERSONAS HUMANAS - WEB", siempre que hayan obtenido en el curso del período fiscal que se declara1. Exclusivamente ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del Artículo 79 de la LIG. 2. Ganancias comprendidas en los incisos a), b), c) -excepto las correspondientes a los consejeros de las sociedades cooperativas- y e) del Artículo 79 de la LIG, y otras rentas por las cuales el beneficiario haya adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), o resulten exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las ganancias.Dicha opción no procederá cuando se trate de sujetos que sean titulares de bienes y/o deudas en el exterior, o de socios protectores de Sociedades de Garantía Recíproca.

La presentación de los formularios de declaración jurada Nº 711 y 762/A -generados de acuerdo con lo indicado en los párrafos anteriores- tendrán el carácter de informativas, excepto que de ellos resulte saldo a pagar o a favor del contribuyente, y -en la medida en que los beneficiarios de las rentas no se encuentren inscriptos en los respectivos impuestos- podrán ser presentadas hasta el día 30 junio, inclusive, del año siguiente a aquel al cual corresponde la información que se declara.

Elusión: La "elusión fiscal" es cualquier acción, en principio por vías legales, que persigue evitar o minimizar el pago de impuestos. Constituye una forma de planificación fiscal agresiva, en la que el interesado aprovecha vacíos legales para obtener ventajas no previstas por la normativa tributaria. La evasión fiscal es un "Ilícito" que trae aparejada una serie de consecuencias jurídicas, mientras que la elusión fiscal no hay, en principio, ilícito tributario. La evasión fiscal implica la transgresión de la legislación tributaria vigente, mientras que la elusión fiscal supone que los contribuyentes usan los resquicios de la ley, actuando dentro de los márgenes permitidos por la normativa." . En los casos de trabajadores que inician las vacaciones, supongamos en la última semana de diciembre, pueden solicitar, que las mismas le sean abonadas en enero. Si bien la parte final del art. 155 de la L.C.T. dispone que se deben abonar al momento de la "iniciación", el cobro en enero le puede implicar ventajas con respecto al impuesto. Si las inicia el primer día hábil de enero, pueden abonarse ese día.

Por todo lo visto hasta aquí, podemos determinar que:

1) Que el trabajador generar su clave fiscal y debe cargar todas las deducciones permitidas y retenciones se le fueran efectuadas y se consideren como pago a cuenta del impuesto.

2) Que dichas deducciones las debe cargar en el mes que se produzcan y el empleador (agente de retención) las computarán en el mes que correspondan o en la liquidación anual o final.

3) Que el beneficiario (o trabajador) que informó deducciones, percepciones y/o retenciones debe guardar toda la documentación de las mismas como respaldo, por el plazo de 10 años.

4) Que su empleador debe bajar la información cargada de cada uno de sus trabajadores dependiente de "SIRADIG Empleador"

5) Que el agente de retención debe informar y depositar en AFIP todas las retenciones que en concepto de impuesto a las ganancias 4ta categoría les efectúe a sus dependientes en el recibo de haberes, a través del aplicativo SICORE. Y luego cada beneficiario o puede esas retenciones en la página de AFIP.

6) Que el trabajador o beneficiario debe recibir de parte de empleador (o agente de retención) el Formulario ex 649 AFIP hoy llamado planilla de Anexo VII de Liquidación de Impuesto a las Ganancias 4ta Categoría Relación de Dependencia y si el importe de todos los ingresos recibidos en el período fiscal superan el determinado monto que fija la reglamentación, se encontrará obligo a efectuar presentaciones informativas.

7) Efectuar la presentación de Ganancias Personas Humanas y de Bienes Personales al 31- de diciembre.

El Lic. Néstor R. Orozco es Licenciado en Relaciones Laborales (UNLZ) y el Lic. Eduardo O. Schiel es Licenciado en Relaciones Laborales - Abogado (UNLZ), siendo ambos docentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la carrera de Relaciones Laborales, consultores de empresa y cámaras empresariales y autores de Libros sobre Gestión de Personal, Remuneraciones y Derecho del Trabajo, siendo sus direcciones de email; estudio.norozco@gmail.com; y eoschiel@hotmail.com