El dólar es la opción más buscada por los argentinos para ahorrar, pero con el precio que se mantuvo en torno a los $ 1000 durante los últimos meses y una inflación que en marzo fue 11%, los inversores se preguntan ¿qué pasará con la divisa en lo que resta del año ?

Al respecto, un informe de la consultora IEB, al que accedió El Cronista, analizó las principales variables de la economía argentina focalizándose, en particular, en qué puede suceder con el dólar si se consideran las principales novedades de abril.

"Luego de varias semanas de calma, tanto el CCL como el MEP se reactivaron como respuesta a una amplia gama de factores tanto locales como internacionales, acumulando subas del 4% desde la semana pasada hasta el miércoles, despertando preocupaciones y surgiendo las preguntas: ¿Se terminó la pax cambiaria? ¿Sigue el carry? ", comienza el informe.

Qué pasará con el dólar según una de las consultoras más escuchadas por la City

La consulta precisa que "desde el pico de $/u$s 1300 alcanzado a mediados de enero, con brecha superior al 60%, el CCL comenzó un camino sostenido a la baja, particularmente desde el inicio de abril con un mayor ingreso de divisas, alcanzando un piso en $/u$s 1020 / $/u$s 1030 con una brecha por debajo del 20%".

En esa línea, agrega: "A medida que el Dollar Index levanta vuelo y el resto de las monedas se devalúan, el tipo de cambio oficial continúa ajustando al 2% mensual, muy por debajo del ritmo de la inflación".

"Por lo tanto, el impacto de la devaluación de las monedas de los socios comerciales, fundamentales para la Argentina, elevan las dudas acerca del ingreso de divisas, y amplifican los temores de una devaluación del tipo de cambio oficial", sostiene.

Qué pasará con el dólar en los próximos meses

El crawling peg que fijó el Gobierno que corre muy por detrás de la inflación hizo que se licúen tanto los ahorros en pesos como también los dólares abajo del colchón de los argentinos. Desde la consultora, adelantaron qué puede pasar en los próximos meses con esta situación.

"Hay un factor local de gran incidencia en las subas recientes de los FX financieros: el menor volumen de liquidación. Debido al dólar blend , es decir a la liquidación del 80% de divisas a través del MULC y el 20% restante a través del CCL, en el mercado del segundo aumenta significativamente la oferta en aquellas ruedas con mayor volumen de liquidación, dándose entonces una relación muy estrecha entre el volumen operado en el mercado de cambios y el sube y baja del CCL", analizaron sobre la brecha entre el oficial y los financieros.



Desde la consultora concluyeron que "las subas recientes de los FX financieros tendrían una naturaleza transitoria y en el corto plazo los dólares deberían mantenerse relativamente estables, así como que el carry continúa siendo una alternativa atractiva, incluso luego de la baja de tasas".

"No consideramos que el contexto internacional sea lo suficientemente adverso como para interpretarlo como viento de frente. No obstante, habrá que prestar especial atención a lo que suceda con la tasa del Tesoro estadounidense y el resto de monedas del mundo", cerraron como advertencias a tener en cuenta por los inversores.