El dólar oficial hoy jueves 27 de noviembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa acumula un incremento de 50 pesos en las últimas tres ruedas, si bien en lo que va del mes registra un retroceso de $ 25 (arrancó noviembre a $ 1500).

El dólar no para: insistió al alza y el mercado se pregunta si pasa la próxima prueba

En tanto, el dólar mayorista se ubica a $ 1422,2 para la compra y $ 1472 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1508,48.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1917,5 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy jueves 27 de noviembre se ofrece a $ 1430 para la compra y $ 1450 para la venta. El paralelo se disparó $ 35 el martes, lo que lo llevó a superar el valor con el que arrancó noviembre ($ 1455).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,35%). El paralelo cotiza $ 245 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el miércoles en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.901 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

El dólar oficial hoy jueves 27 de noviembre opera a $ 1475 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

EntidadCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.420,000 1.470,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.415,000 1.465,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.405,000 1.465,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.1.426,000 1.466,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.410,000 1.470,000
BANCO PATAGONIA S.A.1.420,000 1.470,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA1.420,000 1.470,000
BRUBANK S.A.U.1.420,000 1.470,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO1.415,000 1.465,000
BANCO PIANO S.A.1.415,000 1.475,000
BANCO DE COMERCIO S.A.1.415,000 1.465,000

El mercado comienza a imaginar un veranito cambiario de cara a los próximos años, es decir, una calma cambiaria que se mantendría no solo en lo que queda de 2025, sino también en los primeros meses de 2026.

Hoy, el tipo de cambio se mantiene en la zona superior de la banda, aunque debajo del techo de la misma, ubicándose más del 6% debajo de dicho límite.

