El dólar blue hoy jueves 13 de noviembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El paralelo viene de subir en las ruedas previas, aunque se mantiene lejos de los $ 1550 que llegó a tocar en la previa electoral.

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 13 de noviembre se ofrece a $ 1385 para la compra y $ 1435 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Tras el rally de la deuda, cuáles son los bonos en pesos que aún tienen recorrido alcista

La divisa, que ya perdió $ 55 pesos durante la semana pasada luego de tocar los $ 1500 al inicio del mes, acumula una caída de 10 pesos en las dos últimas ruedas.

En tanto, el dólar mayorista se ofrece a $ 1382,20 para la compra y $ 1432,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1501,99.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, se ubica en $ 1865,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es nula%. El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El miércoles, el Banco Central (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.669 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

CotizaciónCompraVenta
Dólar BNA$ 1385$ 1435
Dólar Blue$ 1415$ 1435
Dólar Mayorista$ 1382,20$ 1432,20
Dólar MEP$ 1449,60$ 1451,10
Dólar CCL$ 1472,60$ 1474,10

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este jueves 13 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy jueves 13 de noviembre se consigue a $ 1472,60 para la compra y $ 1474,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este jueves 13 de noviembre

El dólar MEP hoy jueves 13 de noviembre se ubica a $ 1449,60 para la compra y $ 1451,10 para la venta.

El dólar oficial hoy jueves 13 de noviembre opera a $ 1435 para la venta en las pantallas del Banco Nación:

EntidadCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.380,000 1.430,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.375,000 1.425,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.370,000 1.430,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.1.380,000 1.430,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.1.381,000 1.421,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.370,000 1.430,000
BANCO PATAGONIA S.A.1.380,000 1.435,000
BANCO HIPOTECARIO S.A.1.380,000 1.420,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA1.370,000 1.420,000
BRUBANK S.A.U.1.370,000 1.420,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
BANCO MACRO S.A.1.365,000 1.430,000
BANCO PIANO S.A.1.380,000 1.440,000
BANCO DE COMERCIO S.A.1.360,000 1.410,000

