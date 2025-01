"Para muchísimos clientes, el banco de Carrefour es el primer acercamiento al sistema financiero"

Mariana Lope, presidenta y directora general del Banco de Servicio Financiero, la entidad financiera de Carrefour Argentina, destacó el crecimiento que tuvo el banco en 2024 y el desafío de otorgar más créditos este año, pese a que aumentaron los niveles de mora.

-¿Cuáles son las perspectivas del banco para 2025?

-Cerramos un año bastante movidito en términos de nivel de actividad. A nosotros, particularmente, nos fue muy bien. El 2024 cierra con una vara bastante alta en lo que tiene que ver con resultados y nivel de actividad. Tuvimos una muy buena evolución del nivel de actividad, por encima de los niveles de inflación, obviamente marcado por el contexto y las necesidades de financiamiento de nuestros clientes. El 2025 viene en esa línea de crecimiento con el desafío de superarnos, en un contexto donde cada vez también se va haciendo un poco más complicado en lo que tiene que ver con el crédito. Por suerte, nosotros trabajamos en un segmento muy particular porque nuestros clientes se reflejan bastante en la pirámide socioeconómica. Si bien nosotros somos un banco con licencia, tenemos como misión complementar toda la oferta de servicios que tiene el retail. Nuestro objetivo es satisfacer la necesidad del cliente y hoy la necesidad del cliente Carrefour es un acompañamiento en esa financiación y en esa confianza de obtener un crédito.

El 2025 viene en esa línea de crecimiento con el desafío de superarnos, en un contexto donde cada vez también se va haciendo un poco más complicado en lo que tiene que ver con el crédito.

- ¿Por qué decís que este año va a estar más complicado en términos de crédito?

- Venimos viendo ya desde el año pasado una necesidad y un aumento del crédito por los niveles que venimos atravesando de inflación -aunque ahora está bastante más estable-, por los precios del mercado y las dificultades económicas que fuimos atravesando. Ahora se empieza a ver cierta recuperación y crecimiento. De todas maneras, existe todavía mucha informalidad, gente que no está en el sistema financiero, no tiene un récord crediticio, en donde hay muchos lugares donde no puede ir a tocar la puerta ni acceder a ese crédito. A nosotros nos gusta tener un rol importante de inclusión financiera. Tenemos cercanía porque son clientes que vienen todos los días a comprarnos, y entonces tenemos más conocimiento de sus hábitos de consumo, de su situación y podemos darle esa confianza que necesitan para luego acceder al mercado financiero.

Existe todavía mucha informalidad, gente que no está en el sistema financiero, no tiene un récord crediticio, en donde hay muchos lugares donde no puede ir a tocar la puerta ni acceder a ese crédito. A nosotros nos gusta tener un rol importante de inclusión financiera

- ¿El banco de Carrefour entonces funciona como un primer acercamiento al sistema financiero?

-Para muchísimos clientes, sí. En términos generales, para el 35% de nuestros clientes la tarjeta de crédito Carrefour es la primera que tienen. Es un número bastante grande y si eso lo medís un año después, baja a menos de la mitad. Muchos actores del mercado financiero por ese primer crédito formal que obtienen apuestan a darle a esa persona una tarjeta de crédito o un préstamo. Realmente sí tenemos un rol de inclusión financiera que nos gusta potenciar bastante.

- ¿Vieron más niveles de mora el año pasado dada la contracción de la economía?

-Naturalmente cuando se atraviesan estos procesos de contracción económica que se vivieron, los niveles de mora crecen un poco. Nosotros, además, nos permitimos crecer un poco más en la mora, con el objetivo de dar más crédito a segmentos que son bastante riesgosos. Sabíamos que algunos de ellos iban a no poder cumplir porque también hay muchos de ellos que son empleados públicos, jubilados, personas que trabajan de manera informal y de antemano, nos permitimos subir un poco el ratio de morosidad que habíamos estimado en 2023 para 2024. Creció un poco, bastante controlado igual. Sí vimos un crecimiento del ratio de mora, lo esperábamos, sin embargo, decidimos continuar.

- ¿En cuánto están actualmente los niveles de mora?

-A nosotros nos creció entre uno y dos puntos respecto al 2023. Tenemos alrededor de 10% de nivel de mora que es bajo en una entidad dadora de crédito como la nuestra. Si vos comparas con un banco más grande con otro tipo de clientes, la mora es mucho más baja, pero los niveles actuales están contenidos dentro del modelo de nuestro negocio.