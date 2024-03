La disparada del oro aportó más de u$s 200 millones a las reservas y colaboró con la baja del riesgo país

El oro subió 8% desde diciembre y cotiza en máximos históricos. La tenencia del BCRA en oro es del 15% sobre el total de sus activos, por lo que la suba del metal mejoró las reservas.

A su vez, la mejora en las reservas se explica fundamentalmente por la compra de dólares en el MULC.

Así, gracias a las compras del BCRA como en la suba del oro, las reservas netas se acercan a terreno positivo y esto colaboró indirectamente en la merma del riesgo país.

Cedear: una por una y por qué convienen las 17 nuevas inversiones en pesos con renta en dólaresLos bonos siguen subiendo y se acercan a máximos históricos

Sube el oro a máximos históricos

Uno de los componentes de las reservas es la tenencia de oro que tiene el Banco Central. La variación del metal precioso impacta sobre la dinámica que tengan las reservas de la entidad monetaria.

Por momentos, el rally del oro sirvió para sostener el nivel de reservas. También se dieron situaciones en los que el BCRA perdía dólares y el oro bajaba, provocando una fuerte contracción en el stock de reservas netas.

Finalmente, en otros momentos, la suba del metal potenció la acumulación de reservas que se estaba dando, tal como viene ocurriendo en la actualidad.

El oro muestra una fuerte suba desde octubre, subiendo 18,5% desde entonces.

El último rally fue la que captó la mayor atención por parte de los inversores ya que llevó al metal precios rumbo a máximos históricos, con un rally del 9% desde diciembre hasta la fecha.

Justamente, desde diciembre, las reservas han marcado una importante recuperación gracias al shock de competitividad que recibió la Argentina tras la devaluación del 13 de dicho mes hasta los $800.

El BCRA lleva acumulado compras por más de u$s 10.400 millones desde entonces, llevando a las reservas brutas u$s 20.900 millones a u$s 27.980 millones desde diciembre a hoy.

Para poder alcanzar el valor de las reservas netas, lo que se hace es restarle los pasivos con vencimientos a menos de un año, tales como los encajes por los depósitos de los ahorristas en moneda extranjera, créditos del Banco de Basilea, depósitos de SEDESA y el swap de China.

Por lo tanto, hoy las reservas netas son negativas, por u$s 1400 millones aproximadamente.

Debido a que las reservas comprende la totalidad de activos que tiene el BCRA, el rally del oro ayudó para que estas también mejoren, y se potencie la acumulación de reservas que se venía dando a través de la compra de divisas en el MULC.

Según cálculos de Salvador Vitelli, economista de Romano Group, el stock de oro en poder del BCRA supera hoy los u$s 4200 millones.

"El Banco Central de esta gestión asume con unos u$s 4000 millones y con el rally que se dio en el metal, hoy alcanza un stock que supera los 4200 millones de dólares. El stock de oro representa un 15% de las reservas", puntualizó Vitelli.

De esta manera, según estos cálculos, el aumento del oro permitió una mejora de u$s 200 millones en las reservas del BCRA.

Además, Vitelli agregó que si el oro llegase a incrementarse un 10% adicional, eso sería asimilable a tener un aumento del 1,5% de las reservas.

"Esto no sería un monto para nada menor considerando la fragilidad que tiene la composición de reservas actualmente. En la medida de que la cotización vaya al alza, lógicamente veríamos un refortalecimiento de las reservas producto de este rally del metal", dijo Vitelli.

De cualquier manera, Vitelli destaca que el oro hace su aporte al mejoramiento de reservas, aunque la clave pasa por la acumulación de dólares a través del MULC.

"El refortalecimiento de reservas viene más bien dado por la compra de divisas en el mercado de cambios, más que esta valorización en el oro. Una suba del oro del 10% sería un aumento de u$s 420 millones, lo cual es cerca de tres ruedas cambiarias para el Central. Igualmente, sin dudas que la suba del oro tiende también a ser beneficioso para los números del balance del Central", comentó.

En línea con lo mencionado por Vitelli, los analistas de Don Capital remarcaron que actualmente, el ratio entre las reservas de oro sobre las reservas internacionales del Central se ubica en torno al 15,3%.

"Este número alcanzó un máximo del 19% después de la última devaluación de diciembre. La subida del ratio se explica por la apreciación del oro en este último tiempo. Desde el inicio de 2023, el oro acumula una subida del 18%. Este resultado se refleja en la tenencia por parte del Central, en la cual durante el mismo tiempo el ratio pasó de 8,3% a los niveles actuales del 15,3%", comentaron desde Don Capital

Finalmente, desde la mesa de trading de un banco internacional explicaron que el oro está haciendo su aporte para mejorar las arcas del BCRA.

"Es indudable que el oro hace su aporte, en especial cuando se miden las reservas liquidas. El mercado observa esa variable con mucha atención y la mejora termina impactando positivamente en el nivel de los bonos. A mayor reservas, menor riesgo de default, suben los bonos y baja el riesgo país. Por lo tanto, el rally del oro impactó positivamente, aunque de manera indirecta y marginalmente", dijeron desde el banco.