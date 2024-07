La consultora más escuchada dejó una preocupante advertencia sobre el dólar: "Hace menos probable..."

El Gobierno de Javier Milei busca reactivar la economía que se encuentra en recesión además de contener la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue para poder levantar el cepo: qué expectativas tiene una de las consultoras más escuchadas.

Econviews, liderada por Miguel Kiguel, presentó un informe sobre la marcha de la economía en la Argentina donde analizó los resultados industriales que se conocieron durante la última semana y la situación cambiaria que atraviesa el Banco Central desde hace más de un mes.

"Nunca fuimos fundamentalistas del tipo de cambio ni lo seremos ahora, pero el tipo de cambio apreciado es un mal necesario cuando te va muy bien. Es decir que, si en el futuro hacemos todas las reformas micro e institucionales, se aumenta la productividad y la inversión florece nos mereceremos un dólar barato", evaluaron desde la consultora.



La consultora más escuchada reveló qué pasará con el dólar: "Creemos que..."

Sobre este punto, afirmaron que creen que "el dólar está barato. Sin embargo, es cierto que el salario no está caro en dólares y eso preserva los márgenes empresarios. Pero el dólar atrasado hace menos probable la generación de inversiones en sectores transables".

"Se sabe que el gobierno tiene un plan de reformas microeconómicas que deberían impactar favorablemente, pero como cualquier reforma el impacto lo veremos más adelante y no en la actividad de los próximos meses", revelaron.



Cómo seguirá la actividad económica

La consultora de Miguel Kiguel opinó también sobre los datos de actividad industrial que se conocieron esta semana en el INDEC, los cuales refieren a mayo y adelantaron que hubo una leve recuperación con respecto a abril, lejos del rebote en V.

"La situación de la actividad económica en la Argentina está todavía muy precaria. Mayo trajo buenas noticias, pero queremos ver más para subirnos a un optimismo sin atenuantes", puntualizaron sobre el informe estadístico que muestra el deterioro interanual.

Por sectores, especificaron: "Del lado positivo, se verificó una recuperación de la construcción (+2.6%), el sector más golpeado de estos meses. También mejoraron el comercio (+0.85%), hoteles y restaurantes (+1.7%), intermediación financiera (2%), agro (+1.6%) y transporte (1.4%). Difícilmente volvamos a ver estos números porque comparan contra el piso de abril."



"Tenemos buenas vibras, pero no necesariamente será una línea recta. En junio no tenemos claro que la actividad haya seguido mejorando. Tenemos problemas con los números porque este junio fue distinto a otros junios en términos de la cantidad de feriados y los softwares no capturan esa sutileza", anticiparon.



Por último, consideraron que "con los datos que se vieron hasta ahora y con los pronósticos optimistas, que ni de casualidad llegan a hacer una recuperación en "V", puede verse que la economía puede caer incluso algunas décimas menos que en nuestro escenario base de 3.6%".