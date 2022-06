Financiamiento para pymes: la puja entre bancos y el mercado por captar los pesos del sector

En el informe mensual del Mercado Argentino de Valores (MAV) se resalta que durante mayo, el volumen de instrumentos de financiamiento PyME creció 24% respecto del volumen observado en abril.

Según datos del MAV, la operatoria de cheques de pago diferido (tanto los físicos como los Echeq) explicó el 64% del total negociado, seguido por las operaciones de pagarés, que representaron el 35%.

Los bancos le siguen sacando protagonismo al mercado de capitales y por ello, el volumen en el mercado crece debajo de la inflación en el último año.

El riesgo país superó los 2100 puntos y tocó un nuevo récord

Anticipan menor financiamiento y las empresas de este sector tendrán que "vivir con lo propio"



Crece el volumen de cheques

El volumen de instrumentos de financiamiento PyME pegó un salto en el mes de mayo, subiendo 24% respecto del mes anterior. En total, se negociaron entre todos los instrumentos $ 52.058 millones, saltando desde los $ 42.064 millones registrados en abril.

Esta dinámica corresponde también a cuestiones estacionales ya que, según el MAV, en promedio el volumen tiende a crecer a esta altura del año. Prueba de ello puede verse en que eso mismo ocurrió en 2019, 2020 y 2021.

bancos versus el mercado

Hay una puja permanente entre los bancos y el mercado de capitales para hacerse de los pesos que tienen como objetivo los instrumentos de financiamiento PyME.

Las líneas de inversión productiva que ofrecen los bancos suelen tener tasas menores, y por ello los pesos tienden a tener como destino el sistema financiero, quitándole protagonismo al mercado de capitales e impactando en el volumen negociado en el mercado financiero.

Cristian Villarroel, vicepresidente de Mills SGR, advirtió que el crecimiento en términos reales en el mercado de financiamiento PyME es negativo.

"El mes de mayo finalizó con un volumen de $ 18.603 millones, correspondiente al descuento de cheques avalados por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), con tasa promedio a 90 días en torno al 45% y de 47% para operaciones a 365 días", comentó.

"Cabe destacar que en mayo del año pasado se negociaron cheques por $ 17.892 millones, con tasas del 29% y 33% para dichos períodos, situación que refleja una contracción en términos reales del financiamiento PyME vía el mercado de capitales", agregó.

A la hora de explicar la merma interanual en términos reales, Villarroel resalta que la contracara de dicha situación se observa en el Informe Monetario Mensual de Mayo 2022, elaborado por el Banco Central que expone que dentro de los préstamos al sector privado no financiero, el descuento de "documentos" creció en términos reales el 14%, principalmente de la mano de las líneas de tasas subsidiadas impulsadas por dicha entidad.

" El mercado de capitales cede terreno a los bancos, actuales protagonistas del descuento de cheques, de la mano de las líneas subsidiadas del BCRA. En pocas palabras, el descuento de cheques se encuentra principalmente en el segmento bancario en tanto que el financiamiento PyME vía el mercado de capitales se está contrayendo en términos reales", dijo Villarroel.

Lucas Confalonieri, managing director de Adcap Grupo Financiero, remarcó que los bancos siguen ofreciendo líneas de crédito debajo de las tasas del mercado.

" Los bancos siguen en forma agresiva ofreciendo tasas que en algunos segmentos están por debajo del mercado pero con cupos que vienen siendo cada vez más limitados. Hoy las tasas del mercado respecto de las bancarias en muchos plazo están parecidos, habiéndose bajado el ´gap´ que veníamos viendo meses atrás", sostuvo.

Los instrumentos más operados

El instrumento de financiamiento PyME que más se suele negociar es el de cheques a pago diferido, el cual también vio un aumento de su volumen.

Durante mayo pasado, se negociaron en el Mercado Argentino de Valores cheques de pago diferido (CPD) por un monto nominal total de $ 33.292 millones, lo cual implica una suba del 8% respecto del mes anterior.

De esta manera, es el tercer mes consecutivo en el que el volumen de cheques se sostiene por encima de los $ 30.000 millones por mes.

El 56% del total operado en el mercado de cheques corresponde al segmento avalado, aportando 15.405 valores negociados por un monto total de $ 18.603 millones.

Lucas Confalonieri destaca que el volumen de negociación en mayo volvió a crecer respecto de abril. " Esto significa que el mercado sigue manteniendo un constante crecimiento que tiene mucha lógica respecto de lo que fue en 2021. Si vemos en 2021, de enero a mayo vemos el mismo crecimiento mes a mes", dijo.

Dentro del mundo de cheques avalados, con respecto al mes anterior, se produjo un aumento del volumen negociado del 27%.

Con un volumen total de $ 18.603 millones en cheques avalados durante mayo, el mismo se equipara con el volumen registrado en mayo de 2021, cuando había alcanzado los $ 17.892 millones y se mantiene debajo de los $ 18.982 millones de junio de 2021.

Aun aso, el volumen actual de cheques avalados se encuentra en su mayor valor en el año actual.

Cristian Villarroel de Mills SGR, sostuvo que con relación al financiamiento PyME en la bolsa durante los primeros cinco meses del año, la suba de tasas impulsada por el BCRA desde enero impactó en la tasa del descuento de cheques incrementándose en promedio en 6% para todos los plazos (90, 180 y 365 días).

Por otro lado, el vicepresidente de Mills SGR agregó que el principal inversor de instrumentos mediante los cuales se financian las PyME, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) PyME cerraron mayo 2022 con un patrimonio de aproximadamente $ 141.100 millones, registrando un incremento nominal del 45% respecto del mayo de 2021, estimándose el ingreso neto de fondos nuevos en los últimos 12 meses de sólo $ 3500 millones, es decir un 4%.

Por su parte, Tomás Lujambio, responsable comercial PyME de Portfolio Investment, remarcó que también se registró un incremento en el volumen a los FCI PyME.

" En el mes de mayo hubo suscripciones netas en fondos PyME por $ 950 millones, lo cual se vio reflejado en un aumento de volumen negociados de cheques del MAV el cual fue un 24% mayor al anterio r", dijo.

Volatilidad en el mercado de pesos y tasas de cheques

Según el informe del MAV, el 35% del volumen de cheques avalados se concentró en el rango de 181-365 días, seguido con un 21% las operaciones de 121-180 días.

La tasa promedio de cheques avalados se ubica en 45,63%, 131 puntos básicos, por encima de la tasa informada en el mes anterior.

Respecto de las tasas, Lucas Confalonieri afirmó que la volatilidad en el mercado de deuda en pesos tuvo impacto en el segmento de financiamiento PyME.

"Todo el cimbronazo del ajuste de los bono CER y el rally en los rendimiento de los activos, sumado a que se esperan una nueva suba de tasas del BCRA, terminan impactando en la tasa de descuento de cheques, las cuales se empieza a acelerar", comentó.

Desde un banco local no ven un impacto sustancial en el mercado de financiamiento PyME debido a la volatilidad en el mercado. Aunque sí lo ve por la suba de tasas del BCRA.

"Puntualmente con las correcciones de los bonos de la semana pasada no hubo un traslado a la tasa de las PyME. Sin embargo, si lo vemos que desde marzo, con las subas de la tasa de política monetaria, se fue trasladando esa suba a la tasa de cheques. No se dio un traslado completo ya que las tasas de bancos públicos que no acompañaron la suba así como también debido a que hay poca demanda de pesos con las tasas en alza", dijeron.

Tomás Lujambio agregó que también se registró un aumento en las tasas de interés, acompañando la dinámica de tasas de referencia en el mercado local. "Las tasas subieron en promedio en los distintos rangos de fecha en un 1,5% que fue en línea con la suba de política monetaria que ocurrió a mitad del mes de mayo del 47% al 49%", dijo.

protagonismo de los Echeq

La negociación de instrumentos digitales como Echeq, pagarés digitales y facturas de crédito electrónica (FCE) representan un significativo porcentaje del total de instrumentos negociados en el Mercado Argentino de Valores.

En el mes de mayo 2022 se negociaron un total de $ 46.601 millones de pesos en instrumentos de esta naturaleza, un 23% más que en el mes de abril.

Según el informe del MAV, dicho volumen representó en promedio el 90% del total negociado en MAV durante el mes.

El principal instrumento digital negociado fue el Echeq, el cual explicó el 60% del total digital. Durante el mes de mayo, se operaron Echeq por un monto total de $ 27.846 millones, es decir, un 84% del total de cheques concertados.

El monto operado aumentó un 5% en relación con el mes anterior. El 55% corresponden al segmento avalado, con una tasa ponderada que se ubicó en torno al 45,69%.

.