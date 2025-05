Pablo Miedziak: "Es el momento de decir ¿cómo hacemos para crecer, país y empresas?

Bajo la dirección de su nuevo presidente, Pablo Miedziak, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) trabaja a toda máquina en los últimos detalles de su 42° Congreso Anual bajo el lema "Argentina 2025: Estrategias para un futuro competitivo".

El evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires este martes 13 de mayo y El Cronista dialogó con el flamante directivo sobre las expectativas y novedades que esperan para este encuentro.

Pablo Miedziak, presidente del IAEF.

"Llegamos es este encuentro anual, que es el más importante para nosotros, con un nuevo comité de dirección. Nuestra nueva vicepresidenta es Sigrid Tolaba y tenemos un nuevo tesorero, Jorge Martín", señaló Miedziak.

Destacó que el evento contará con la participación del gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; del senador Martín Menem; del vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning; de Federico Sturzzengger, ministro de Desregulación, y del presidente, Javier Milei.

Este año, además, habrá un espacio dedicado a despedir al Papa argentino, Francisco I, tras su muerte. "Vamos a dejar cinco o diez minutos para que su empresario hable un poco de las reflexiones de él y su relación con el empresariado", adelantó.

-¿Cuál cree que es el de mayor interés de los empresarios este año de cara a Congreso del IAEF?

-El tema que tenemos como eje para este año es el de estrategias para un futuro competitivo. Así fue como llamamos al congreso, que está presidido este año por Ezequiel Mirazón. 2024 fue un año donde se dieron resultados muy positivos porque el nuevo gobierno está haciendo las cosas de una forma totalmente diferente. Vemos que bajó la inflación significativamente, la economía empezó también a salir adelante, bajaron los niveles de pobreza, las empresas argentinas lograron un mejor financiamiento en el exterior y bajó el riesgo país significativamente. Y lo que estamos viendo, dado que está todo eso, es que la Argentina está camino a la normalización.

-¿Cuáles son las estrategias para crecer en este contexto?

-Entendemos que hay ciertas cosas que el Gobierno dijo que iba a hacer que viene haciendo con un paso firme. Así, le da mayor previsibilidad y sostenibilidad a la economía argentina. Creo que es el momento de decir, bueno, ok, ¿cómo crecemos ahora el país y las empresas? Con reglas de juego claras. Algunos años atrás, no sabíamos cuáles eran, ahora el Gobierno creo que dice qué es lo que va a hacer y lo hace. Somos bastante optimistas sobre que las cosas se están haciendo de una forma totalmente diferente en Argentina y, en general, estamos muy alineados con cómo este gobierno.

-¿Qué nuevos desafíos aparecen para los empresarios? ¿Qué es lo que ustedes ven dentro del instituto como dudas o señales de alerta?

-El BCRA dijo que iban a levantar el cepo en capas y la verdad que es lo que viene haciendo. Algunas son bastante más fuertes. Anunció el préstamo con el FMI y la salida del cepo. Ese fue un mensaje excelente. Hoy hay libre disponibilidad para las personas humanas y personas jurídicas o empresas.

Ahora se lanzó un Bopreal para poder girar todas las utilidades anteriores. La verdad es que está muy bien visto por todos, que el Gobierno esté prestando la atención, no solo al flujo, sino también al stock atrasado. De acá en más, me parece que está dando reglas muy claras al empresariado. Se estableció que el tipo de cambio se va a mover entre bandas y parece que en forma quirúrgica se mueve exactamente en el medio. Se está haciendo un cambio bastante grande para Argentina y creo que esta es una oportunidad histórica.

-Va a haber muchas voces del oficialismo en el evento. ¿Esperan algún anuncio en algún sentido? ¿Tienen expectativas respecto de eso?

-Este es un buen punto, el instituto es un espacio totalmente apolítico. Invitamos a todos los funcionarios de turno. Y, si bien va a haber voces del oficialismo, también van a estar Diego Santilli, Ricardo López Murphy y Soledad Carrizo, entre otros. Vamos a tener gobernadores de la provincia de Chubut, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Entre Ríos. Va a estar Rogelio Frigerio, por ejemplo,y Martín Llaryora.

No sé si va a haber algún anuncio en concreto, lo que sí sé es que semana a semana el Gobierno viene dando algunas señales hace unos días de que está viendo cómo implementa el uso de dólares no declarados. Quiere que todos los argentinos puedan utilizar hasta u$s 100.000 que tengan y los vuelquen a la economía. Eso debería generar algo de mejora y de reactivación. Puede haber novedades en ese sentido. No lo sé.

-Y, a nivel convocatoria, ¿piensan que este año va a haber más gente o más o menos como el año pasado?

-Una semana antes ya había 2.000 inscriptos y tuvimos que empezar a cerrar la inscripción. Tenemos la suerte últimamente de estar sold out en casi todos los eventos que hacemos. El evento de este martes es el más grande es un punto de vista de convocatoria presencial. Somos una institución que ya tiene más de 58 años y que crece año a año. El evento IAEF es un espacio excelente para saber qué es lo que está sucediendo, escuchar de primera mano a empresarios, CEO, CFO y funcionarios y también para hacer mucho networking. La verdad que es un punto de encuentro con toda la gente del mercado.