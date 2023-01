Exclusivo: qué hay detrás del récord en más de un año de los depósitos en dólares

Desde el 10 de noviembre de 2021 que los depósitos del sector privado en dólares no superaban los u$s 16.000 millones.

El 27 de diciembre pasado, último dato en la web del Banco Central, llegaron a u$s 16.053 millones, lo que representa más de u$s 1000 millones más que los u$s 15.027 millones que había el 1° de noviembre, hace menos de dos meses, y u$s 751 millones más de los u$s 15.302 millones que había hace justo 30 días, el 27 de noviembre pasado.

Depósitos récord

La explicación es el efecto Bienes Personales, ya que los depósitos en caja de ahorro o plazo fijo al 31 de diciembre están exentos del Impuesto.

Sin embargo, el tributarista César Litvin alerta que, si se depositó en los últimos días de diciembre y se retira los primeros días de enero se puede dar la facultad a la AFIP de impugnarlo, al considerarlo una elusión fiscal.

Elusión fiscal

Fernando Schettini, socio de S&A, coincide en la prevención de no hacer movimientos bruscos en los saldos de las cuentas ingresando plata en diciembre y retirándola en enero, para evitar darle argumentos a la AFIP que anule la exención impositiva.

"Dado que se trata simplemente de un movimiento de fondos lícitos dentro del patrimonio de una persona, aplicando de esta manera una exención establecida en la ley de Bienes Personales, no sería un problema que retiren durante enero los fondos depositados en una caja de ahorro en dólares", razona María Paula Veliz, gerente de Impuestos de Expansion Argentina.

AFIP relojea

Si bien, a su juicio, existe la presunción de evasión e incluso algunos casos se judicializaron y la Justicia falló a favor de la AFIP, lo cierto es que se trata de casos puntuales y muy aislados, por lo que no debería ser un impedimento.

"En definitiva, más allá de que el organismo de recaudación busca evitarla, esta operatoria no es otra cosa que una opción válida más que tienen las personas a la hora de planificar sus estrategias fiscales", señala Veliz.

Algo pasajero

Martín Litwak, especialista en fiscalidad internacional, lo ve como algo pasajeros: "No hay razón por la que Argentina genere mayor confianza para inversores argentinos ni internacionales. Si hay un aumento del dinero en la plaza local, esta es una alteración coyuntural".

"Si es parte de una estrategia impositiva, irán sacando el dinero en la medida que puedan hacerlo, sin tener un riesgo de caer en evasión o en algún tipo de sospechas", concluye.