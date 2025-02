El oro rompe récords: por qué sube y hasta dónde llegará, según Wall Street

Luego de un 2024 en el que el oro subió 27% y tuvo su mejor año desde 2010, en 2025 el metal precioso sigue subiendo.

El oro avanza 8% y el mercado ve que las tensiones geopolíticas podrían seguir impulsando el metal. Hasta donde esperan los bancos de inversión que suba el oro en 2025.

Buen momento para el oro

Los precios del oro vuelven a subir un 1% el miércoles y de esta manera extienden el rally que se viene evidenciando desde el año pasado y colocó al metal precioso en máximos históricos.

Después de un mercado bajista durante 2021 y 2022, en el que el oro cayó 21%, el metal precioso inició un rally impresionante.

El oro pasó de u$s 1620 la onza, hasta los actuales u$s 2870, mostrando una ganancia de 77% en dicho periodo.

En 2024 el oro cerró con una ganancia del 27%, su mayor ganancia anual desde 2010.

Por otro lado, contemplando solamente este año, el oro sube otro 8% adicional en 2025.

Actualmente los inversores demandan oro como parte de una estrategia de búsqueda de refugio seguro debido a las preocupaciones sobre la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y su impacto en el crecimiento económico.

China impuso esta semana aranceles a las importaciones estadounidenses en represalia por los nuevos aranceles estadounidenses introducidos sobre los productos chinos, alimentando la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no tiene prisa por hablar con el presidente Xi Jinping para reducir las tensiones.

El mercado teme que la guerra comercial derive en un escenario de mayor inflación. En ese caso, el oro tiende a ser un buen refugio en periodos de suba de precios, y por ello los inversores han demandado el metal precioso.

"Las posibles consecuencias económicas de una guerra comercial entre Estados Unidos y China están provocando que los inversores teman una recesión global y una inflación creciente", dijo Dominik Sperzel, jefe de operaciones de Heraeus Metals Alemania.

En línea con las preocupaciones inflacionarias, tres funcionarios de la Reserva Federal advirtieron que los aranceles comerciales de Trump podrían impulsar la inflación, y uno sugirió que la incertidumbre sobre las perspectivas de precios justifica recortes más lentos de las tasas de interés.

En la primera reunión de enero, los miembros de la Fed dejaron sin cambios la tasa y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell mostró una postura conservadora con relación al futuro en la tasa de interés, insinuando recortes más moderados hacia adelante.

Según los analistas, la actividad de la Fed este año podría determinar la suerte del oro.

Si la Fed aumenta las tasas de interés, esto podría ejercer una presión a la baja sobre los precios del oro. Por otro lado, si las tasas se reducen o si la Fed mantiene una postura moderada para apoyar el crecimiento económico, podría hacer que el oro sea más atractivo como inversión alternativa, lo que podría impulsar los precios al alza.

Si la Fed da señales de preocupación por el aumento de la inflación y toma medidas para combatirla, los precios del oro podrían subir a medida que los inversores busquen protección contra la devaluación de la moneda.

Si las políticas de la Fed se perciben como demasiado laxas y las expectativas de inflación aumentan, el oro también puede beneficiarse, postulan los analistas.

Sobre este punto, hoy el mercado ve una Reserva Federal más laxa hacia adelate, algo que podría favorecer al oro.

Los inversores asignan un 83% de probabilidad de que la Fed dejará sin cambios la tasa de interés en la reunión de marzo, así como también en la de mayo, en la que ve un 60% de chances de que ello ocurra.

La primera baja de tasas se daría recién en junio, de 25 puntos básicos, hoy con un 45% de chances.

A su vez, para todo el 2025 el mercado ve dos recortes de tasas totales por un total de 50 puntos básicos, esperando que la tasa cierre el año en el rango de 3,75% y 4%.

Crece la demanda de oro y proyecciones

En medio de la búsqueda por cobertura inflacionaria y un mayor interés del oro en contextos de alta volatilidad, la demanda mundial de oro, incluidas las operaciones extrabursátiles (OTC), aumentó un 1% hasta un máximo histórico de 4.974,5 toneladas métricas en 2024, dijo el miércoles el Consejo Mundial del Oro (WGC), y agregó que los bancos centrales aceleraron las compras en el cuarto trimestre.

Los bancos centrales, una fuente importante de demanda de oro, compraron más de 1.000 toneladas del metal por tercer año consecutivo en 2024.

El Banco Nacional de Polonia fue el mayor comprador de este tipo, añadiendo 90 toneladas a sus reservas, dijo el WGC, un organismo de la industria cuyos miembros son mineros de oro globales, en un informe trimestral.

En el último trimestre de 2024, cuando Trump ganó las elecciones estadounidenses y a partir de alli las compras de los bancos centrales se aceleraron un 54% interanual a 333 toneladas, según calculó el WGC, basándose en las compras declaradas y una estimación de las compras no declaradas.

La demanda de inversión de oro del año pasado aumentó un 25% a un máximo de cuatro años de 1.180 toneladas, principalmente porque las salidas de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro respaldados físicamente se agotaron por primera vez en cuatro años.

Lo que indica un cambio importante en el apetito por diferentes productos, la demanda de inversión de lingotes aumentó un 10%, mientras que la compra de monedas cayó un 31%.

"En 2025, esperamos que los bancos centrales sigan al mando y que los inversores en ETF de oro se sumen a la contienda, especialmente si vemos tasas de interés más bajas, aunque volátiles", dijo Louise Street, analista senior de mercados de WGC.

"La incertidumbre geopolítica y macroeconómica debería ser un tema predominante este año, lo que respaldaría la demanda de oro como reserva de riqueza y cobertura contra el riesgo".

La demanda total de oro, excluyendo las operaciones OTC opacas, aumentó un 1% hasta las 4.553,7 toneladas el año pasado, la cifra más alta desde 2022, dijo el WGC.

Se estima que la demanda OTC cayó un 7% debido a una caída en el último trimestre del año, ya que la toma de ganancias compensó la demanda persistente de los inversores de alto patrimonio.

Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer de Schroders, indicó que en la medida en que los inversores buscan activos diversificadores, sigue prefiriendo el oro.

"El oro proporciona una cobertura contra los riesgos de recesión, como los bonos. También es una buena reserva de valor en caso de que se produzcan más resultados estanflacionarios y acontecimientos geopolíticos", dijo.

En esa línea, Kyrklund agregó que el mecanismo de transmisión de los acontecimientos geopolíticos a los mercados suele ser a través de las materias primas.

"Como clase de activo, las materias primas han estado en desuso debido a las preocupaciones por el crecimiento global, pero tienen un papel importante que desempeñar a la hora de ofrecer diversificación y crear carteras resilientes. La energía es una forma de hacerlo, mientras que el oro sigue siendo el activo de refugio seguro por excelencia", comentó Kyrklund.

Para este 2025, Goldman Sachs espera que el oro pueda superar los u$s 3000 por onza troy a finales de 2025.

El análisis menciona que los bancos centrales están acumulando oro como un catalizador alcista para el metal precioso.

La deuda federal de EEUU es otro catalizador del precio del oro mencionado en el estudio de Goldman Sachs.

Estados Unidos tiene más de u$s 36,383 billones en deuda y una parte mayor de esa cantidad se destina exclusivamente al pago de intereses.

Como los pagos de intereses suponen un mayor porcentaje de los gastos relacionados con la deuda, el oro debería seguir subiendo.

El banco alemán, Deutsche Bank, ya fue alcanzado con el oro ya que lo esperaba en u$s 2725 por onza.

Pese a que ya alcanzó el objetivo, el Deutsche Bank cree que el oro no bajará de u$s 2450 ni subirá de u$s 3050 dólares.

Deutsche Bank también mencionó la intensificación de la actividad del banco central como catalizador del rendimiento a largo plazo del oro. Con muchas naciones profundamente endeudadas, el oro ofrece aislamiento de la constante impresión de dinero y la inflación constante.

Finalmente, JPMorgan también es optimista con respecto al oro para este año, citando la incertidumbre política y los riesgos geopolíticos como dos factores alcistas.

El banco de inversión proyecta que el oro alcanzará los u$s 3000 por onza troy, lo que está en línea con el precio objetivo de Goldman Sachs.