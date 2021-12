El dólar blue retrocedió tras tocar un nuevo máximo histórico

El dólar blue retrocedió $ 1 y cerró la jornada de este jueves, la última del año, en $ 205 para la compra y $ 208 para la venta . Sin embargo, tras la apertura de la rueda había registrado una suba hasta llegar a los $ 210 para la venta, con lo cual tocó nuevo máximo histórico , aunque después cedió.

A pesar de este retroceso, la cotización del dólar informal mantiene la brecha en niveles elevados respecto al tipo de cambio oficial, mostrando ahora una diferencia de más de 102% en relación al mayorista y de alrededor de 92% en comparación con el promedio minorista.

Con estas últimas variaciones, el paralelo cerró diciembre un incremento de $ 6,5 , es decir, de casi 3,3%. En el año, acumuló un alza de $ 42, lo que representa un avance de poco más de 25% de punta a punta, aunque las subas fueron mayores si se tienen en cuenta diferentes momentos al interior de 2021.

El paralelo tocó esta mañana los $ 210, marcando así un nuevo máximo histórico

dólares mep y ccl



Los dólares financieros avanzaron por el lado del MEP con AL30, que subió casi 1% y finalizó apenas por debajo de los $ 198, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre cerró en ambos sentidos, según los títulos de referencia, con subas y bajas de hasta 1%, por lo cual quedó entre $ 200 y $ 203.

A pesar de haber retrocedido en el último mes, los dólares financieros avanzaron durante el año. Aún con las nuevas restricciones que el Gobierno le fue sumando a su operatoria, tanto el MEP como el CCL registraron durante 2021 un aumento de alrededor del 42% de punta a punta .



Plaza oficial



En cuanto al tipo de cambio, el minorista se mantuvo hoy sin cambios en $ 107,75 en Banco Nación, mientras el Banco Central (BCRA) convalidó un incremento de cuatro centavos para el mayorista, que cerró la jornada en $ 102,72, marcando así un avance de 1,74% en diciembre y de 22% durante el año .