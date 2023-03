Cómo no pagar de más por gastos en el exterior con la tarjeta de crédito

No es lo mismo el dólar Turista de $ 377, para consumos de hasta u$s 300 por mes en el exterior, que el valor del dólar Qatar en $ 431, para gastos de más de u$s 300 al mes con tarjeta.

Si bien la idea desde el Gobierno era que se determinara según el CUIT y por mes calendario para diferenciar ambas variantes, actualmente eso no sucede.

AFIP al control

Por tal motivo, la AFIP quiere hacer un cruce de información que le permita a las emisoras cobrar el impuesto que corresponda, y hasta que pueda ser retroactivo desde que salió la normativa, ya que el Estado necesita hoy recaudar.

Hoy, cuando alguien hace una compra en el exterior con tarjeta de débito por hasta u$s 299, no se le cobran percepciones, pero si la compra es ya de u$s 301, sí se le aplica. Pero como los consumos con débito se realizan al instante, no tienen forma de descifrarlos por mes calendario.

Entonces, alguien hace una compra por u$s 299, y luego en el mismo local hace otro pago por el mismo valor, en ninguno de los casos se le imputa el "dólar Qatar", que tiene la percepción, ya que se toman como transacciones diferentes.

Sistema de AFIP

La idea de la AFIP es desarrollar un sistema para que no suceda más, y sea retroactivo, ya que aparece en el resumen de cuenta del contribuyente cada gasto.

Con tarjeta de crédito es distinto: no son por mes calendario, sino por fecha de cierre de la tarjeta. Ahora, no tienen forma de distinguir cuando un gasto se hace con una tarjeta de un banco y con otra distinta de otro.

Por lo tanto, el comprador tiene todavía el margen de gastar hasta u$s 299 con la tarjeta, pero sí se computan todas las transacciones hasta la fecha de cierre del resumen.

Retroactivo

Esto también quiere cambiarlo la AFIP, para que no se pueda hacer más la duplicación de gastos sin pagar "dólar Qatar". Y que también sea retroactivo hasta la fecha en que salió la norma.

Otro vericueto que muchos están aprovechando es que, cuando hacen gastos con dos tarjetas distintas, aunque sean del mismo banco, tampoco les aplican la nueva percepción, siempre y cuando no pasen de los u$s 299 hasta la fecha de cierre del resumen en cada una, desde ya. La AFIP está al tanto de todas estas maniobras y están trabajando para solucionarlas.

Rebotan tarjetas

"El dólar tarjeta ya no conviene: las tarjetas están rebotando en el exterior y el público no quiere dejar rastros de sus gastos a la AFIP ", reveló el economista Leandro Marcarian.

A su entender, el límite en dólares de las tarjetas argentinas es ridículamente bajo: "Si a eso le sumas que los precios en el resto del mundo están subiendo, da como resultado que los gastos en dólares van a ser bajos porque la tarjeta no da el límite y la cantidad de cosas que se pueden comprar es cada vez menor".

Sin actualización

A su juicio, el límite de las tarjetas se está actualizando más lento de lo que fue la devaluación, por lo tanto, lo que se puede comprar en dólares con la tarjeta es cada vez menos.

"Las limitaciones al uso de la tarjeta para compras en cuotas y los mayores impuestos sobre el tipo de cambio a utilizar han actuado como un poderoso freno al uso del plástico en el exterior, y los valores de la cartera se encuentran muy por debajo de los saldos que alcanzaban antes de la pandemia", agregó al respecto Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.