El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este lunes, 2 de marzo de 2026 es de $ 1.370 para la compra y $ 1420.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 21.37%, es menor que la volatilidad anual del 27.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.495, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.340. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1360.0, según los datos registrados. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: