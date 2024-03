Dólar hoy y dólar blue hoy, EN VIVO: cuál es la cotización del lunes 11 de marzo minuto a minuto

El avance en las negociaciones con los gobernadores puede ayudar retomar la senda alcista. Por lo menos a los bonos provinciales que fueron sacudidos con ventas como del de la Provincia de Buenos Aires que cayó de u$s 42 a u$s 38,50 a pesar de que había pagado un cupón por u$s 300 millones (estaba en duda dados los antecedentes de Axel Kicillof).Continuar leyendo