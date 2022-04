Dólar hoy martes 26 de abril: a cuánto cotiza en los bancos de la City porteña

El dólar oficial hoy martes 26 de abril se cotiza en los bancos de la City porteña a un promedio de $ 113,22 para la compra y $ 119,78 para la venta, según el relevamiento del cierre ayer lunes realizado por el BCRA.

En las pantallas del Banco Nación (BNA), que habitualmente tiene la cotización más baja del mercado, la divisa se mantuvo a $ 113,5 para la compra y $ 119,5 para la venta durante la jornada del lunes.

Mientras tanto, el dólar blue cotizaba al cierre de las operaciones cambiarias a $ 202 para la compra y $ 205 para la venta, aumentando $ 2 por encima de la cotización del viernes.

La cotización del dólar oficial comienza la jornada financiera del martes 26 de abril del siguiente modo en los distintos bancos y entidades financieras de la City porteña:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 113,250 120,250 Banco Nación 113,550 119,450 ICBC 113,750 120,000 BBVA 113,830 120,510 Banco Supervielle 113,500 120,000 Banco Ciudad 113,550 119,450 Banco Patagonia 114,000 120,000 Banco Santander 112,500 119,500 Brubank 113,500 120,150 HSBC 113,550 120,050 Credicoop 113,760 119,440 Banco Itau 113,500 120,200 Banco Macro 113,000 120,000 Banco Piano 113,400 118,361 Cambios Online 115,300 116,800





Hay un dólar que es el más barato del mercado , luego de la suba del blue a $ 205,50 y del MEP a $ 208.

Eso es porque se revirtió la tendencia. En la primera quincena de abril, las ventas de dólar ahorro venían cayendo 25% con respecto al mismo período de marzo, por la tranquilidad y la calma del dólar, de la mano del auge del carry trade y las inversiones en pesos.

Pero a partir de la suba del blue del viernes pasado, cambió la tendencia, y las ventas del dólar solidario se recuperaron 20% con respecto a la semana previa. No es para menos: ahora el dólar solidario se compra, en promedio, a $ 197,64, contra $ 205,50 del blue y $ 208 del MEP, cuando antes prácticamente no había diferencia entre las cotizaciones.

Suba del dólar golpea al "carry trade": vuelve la cautela al mercado

El tema es que si se compra dólar ahorro por 90 días no se puede tener acceso al MEP, y viceversa , cuando por la Bolsa no hay límite para poder comprar.

En realidad, se puede todo el blanco disponible, para evitar problemas con la AFIP, mientras el solidario es de sólo u$s 200 por mes, y a los que tienen suerte, ya que a quienes recibieron el ATP(que lo pidió la empresa, no el empleado, vale la aclaración), aunque sea un mes de la pandemia durante el 2020, no se les deja comprar más, pese a que ya pasaron dos años.

COMISIONES

Por lo general, los bancos privados más grandes tienen un precio más caro de dólar ahorro, al tener clientes cautivos, por lo cual la cotización sube hasta $ 120,25, mientras los públicos suelen ser más baratos.