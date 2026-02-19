El dólar oficial hoy jueves 19 de febrero cotiza a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa acumula varios días seguidos a la baja, con una caída acumulada de $ 35 en febrero. De esta forma, el dólar oficial se ubica $ 55 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). La moneda no registraba un valor tan bajo desde el 18 de noviembre cuando finalizó la jornada en $ 1415. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1367,30 para la compra y $ 1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1592,79. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante febrero los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy jueves 19 de febrero cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El paralelo viene de subir $ 10 durante el miércoles. Desde que comenzó el mes, no obstante, ya perdió $ 25 y en lo que va del año acumula una caída de $ 95 respecto del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 0,35%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el miércoles la entidad adquirió u$s 80 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2169 millones en 31 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.129 millones. El dólar oficial hoy jueves 19 de febrero opera a $ 1420 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: La baja del dólar oficial y de las cotizaciones financieras, junto con la apreciación del peso, impulsó en las primeras semanas del año fuertes ganancias en dólares vía carry trade. Tasas nominales todavía elevadas y un tipo de cambio descendente: combinación perfecta. Pero cuanto más baja el dólar, más fino se vuelve el margen. Leé la nota completa en este enlace