La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este jueves, 5 de febrero de 2026 alcanzó los $ 1.420, cifra que señala una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar blue muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor del dólar ha aumentado, lo que sugiere un incremento en la demanda o una percepción de inestabilidad en el mercado. Esta tendencia podría reflejar un cambio en la confianza de los inversores o en las expectativas económicas. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 19.11%, es menor que la volatilidad anual del 20.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.430. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).