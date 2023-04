Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 14 de abril con el CCL y MEP

El dólar blue hoy viernes 14 de abril cotiza a $ 396 para la compra y $ 400 para la venta.

La brecha cambiaria se posiciona en el 81% respecto al dólar minorista y en el 86% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 54 desde que comenzó el año, es decir un 16% en menos de cuatro meses.



El dólar blue registró ayer otro fuerte rebote y alcanzó el récord de $400 en el microcentro porteño , un nivel que incluso fue superado en varias provincias, en una jornada con alta volatilidad en la que también avanzaron los tipos de cambio financieros.

La verdadera cara del "dólar Moritán": cuál es su cotización real y por qué ya no vale $ 400

El dólar oficial hoy viernes 14 de abril cotiza a $ 212,75 para la compra y $ 220,75 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 441,50. El dólar mayorista se encuentra a $ 214,28 y $ 214,68 en sus puntas compradora y vendedora.

Las liquidaciones de divisas a través del nuevo "dólar agro" se dispararon este jueves. Los agroexportadores ingresaron casi u$S 574 millones en el mercado oficial de cambios, lo que fue aprovechado por el Banco Central para comprar u$s 332 millones y empezar a recortar así el rojo acumulado en las reservas.

Se trata de la compra neta la compra neta de dólares más alta del año y se hizo en una jornada en la que el volumen operado de contado se triplicó a más de u$s 950 millones. A la vez, recortó el saldo negativo a alrededor de u$s 185 millones en el mes y en torno a u$s 3190 millones en el acumulado del año.

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 14 de abril

El dólar blue hoy viernes 14 de abril cotiza a $ 396 para la compra y $ 400 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 212,75 $ 220,75 Dólar Blue $ 396,00 $ 400,00 Dólar Turista $ 441,50 Dólar Mayorista $ 214,28 $ 214,68 Dólar CCL $ 400,00 $ 402,33 Dólar MEP $ 388,27 $ 389,69

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 14 de abril

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 14 de abril cotiza en $ 400,00 para la compra y $ 402,33 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 14 de abril

El dólar MEP o dólar bolsa hoy viernes 14 de abril opera en $ 388,27 para la compra y $ 389,69 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 14 de abril

En cuanto al dólar oficial, hoy viernes 14 de abril cotiza a $ 220,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta Banco Galicia 212,000 222,000 Banco Nación 212,800 220,700 ICBC 213,750 221,000 BBVA 213,860 222,540 Banco Supervielle 213,500 222,500 Banco Patagonia 214,000 222,000 Banco Santander 213,500 221,500 Brubank 212,000 222,000 HSBC 211,400 221,400 Credicoop 213,510 220,700 Banco Itaú 213,300 221,900 Banco Macro 212,500 222,500 Banco Piano 217,900 219,412 Cambios Online 215,900 217,900

La verdadera cara del dólar Moritán: por qué no debería cotizar a $ 400 y cuánto perdió por inflación



"Después de las elecciones, el dólar blue podría llegar a $ 400", declaró en julio de 2021 el entonces precandidato a legislador porteño Roberto García Moritán, quien pronosticó una espiralización cambiaria frente a una eventual derrota del oficialismo en los comicios legislativos de ese año.

Un poco menos de dos años después, la cotización de la divisa estadounidense paralela llegó a los $ 400 que aludió el dirigente del espacio liberal Republicanos Unidos.

En lo que va de 2023, el dólar blue aumentó $ 54 hasta llegar a los $ 400, un incremento del orden del 15% en cuatro meses, menor que la dinámica de inflación, que, si calcula una cifra de 7% para marzo, computaría una suba de 21% en tan solo un trimestre.



Leé la nota completa en este enlace.