El dólar blue hoy viernes 23 de enero cotiza sin cambios a $ 1480 para la compra y $ 1500 para la venta.
Tras cerrar el 2025 con un aumento de $ 300 y una actualización por debajo del ritmo de la inflación, el paralelo cotiza $ 30 por debajo del valor al que abrió el nuevo año ($ 1530 para la venta).
Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 23 de enero cotiza a $ 1400 para la compra y $ 1450 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
Es su valor más bajo en más de dos meses, cuando el 20 de noviembre se ubicó en la misma cifra. La divisa bajó $ 5 durante el miércoles y retomó el sendero de la baja. Durante la semana pasada, acumuló una caída de 30 pesos.
Así, la brecha entre el oficial y el informal es del 3,09%.
En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubicó en $ 1885 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones que tiene.
En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1397,20 para la compra y $ 1447,10 para la venta, cerca del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1553,58.
Desde el inicio del año, el Gobierno definió que las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa se muevan al ritmo del último dato de inflación.
De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025, cuando se abandonó el cepo, desde este mes los topes se actualizan tomando en cuenta el 2,5% correspondiente al dato del IPC de noviembre.
El Banco Central (BCRA) compró este jueves u$s 80 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), como parte del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en el cierre del año. Así, en doce ruedas de enero ya acumuló u$s 903 millones.
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 45.399 millones.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 23 de enero
El dólar blue hoy viernes 23 de enero cotiza a $ 1480 para la compra y $ 1500 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1400
|$ 1450
|Dólar Blue
|$ 1480
|$ 1500
|Dólar Mayorista
|$ 1397,20
|$ 1447,10
|Dólar MEP
|$ 1460,30
|$ 1460,70
|Dólar CCL
|$ 1508,20
|$ 1511,20
A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 23 de enero
El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 23 de enero se consigue a $ 1508,20 para la compra y $ 1511,20 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 23 de enero
El dólar MEP hoy viernes 23 de enero se ubica a $ 1460,30 para la compra y $ 1460,70 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 23 de enero
El dólar oficial hoy viernes 23 de enero opera a $ 1450. Banco por banco, así opera:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.410,000
|1.440,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.405,000
|1.455,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.395,000
|1.450,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.405,000
|1.455,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.395,000
|1.455,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.410,000
|1.460,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.405,000
|1.455,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.405,000
|1.455,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.405,000
|1.449,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.410,000
|1.460,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.410,000
|1.465,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.405,000
|1.450,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.400,000
|1.450,000
El techo de la banda cambiaria está lejos del dólar oficial: qué bonos en pesos que recomiendan para aprovecharlo
La banda superior del esquema cambiario comienza a tomar velocidad, ya que está capturando la inflación de diciembre de 2,8%.
Hoy, el mercado tiene incorporado precios de dólar futuro y break even de dólar en los títulos en pesos en un tipo de cambio dentro de la banda.
Los analistas ven valor en los bonos en pesos. Cuáles son los títulos recomendados.