El dólar blue hoy martes 2 de diciembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta.

El paralelo arranca el mes en alza tras haber culminado noviembre con una baja acumulada de $ 20 (había arrancado el anteúltimo mes del año a $ 1455).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 2 de diciembre abre a $ 1425 para la compra y $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la primera rueda del mes.

Si bien su cotización subió durante la última semana, la divisa finalizó noviembre con un retroceso de $ 25 (había arrancado el anteúltimo mes del año a $ 1500).

En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1422,20 para la compra y $ 1472 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1511,48.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1917,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Money, US dollar. A woman counting dollar bills. Close up photo. Concept for economy and personal finance. Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,03%). El paralelo cotiza $ 215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino este lunes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.776 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 2 de diciembre

El dólar blue hoy martes 2 de diciembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1425 $ 1475 Dólar Blue $ 1425 $ 1445 Dólar Mayorista $ 1422,20 $ 1472 Dólar MEP $ 1469,20 $ 1470 Dólar CCL $ 1507,60 $ 1509,30

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 2 de diciembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 2 de diciembre se consigue a $ 1507,60 para la compra y $ 1509,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 2 de diciembre

El dólar MEP hoy martes 2 de diciembre se ubica a $ 1469,20 para la compra y $ 1470 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 2 de diciembre

El dólar oficial hoy martes 2 de diciembre opera a $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.425,000 1.475,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.425,000 1.485,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.425,000 1.475,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.432,000 1.472,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.420,000 1.480,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.420,000 1.470,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.430,000 1.470,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.425,000 1.475,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.425,000 1.475,000 BANCO MACRO S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO PIANO S.A. 1.425,000 1.475,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.410,000 1.460,000

Menos viento de cola para las inversiones: cae el petróleo y rompe un piso

El mercado energético global entró nuevamente en zona de turbulencia. El Brent, contrato de referencia para la Argentina, opera en torno a los u$s 62 por barril, y por momentos amenaza con perforar los u$s 60, en un contexto dominado por negociaciones de Estados Unidos para terminar con la guerra en Ucrania, una presión bajista creciente sobre los commodities y señales mixtas de oferta global.

Para los activos energéticos argentinos, el movimiento abre un nuevo capítulo: menos viento de cola en precios internacionales, más sensibilidad a la política doméstica y un mercado que se pregunta si es momento de recalibrar expectativas.

Lee la nota completa en este enlace.