El dólar blue hoy lunes 16 de febrero cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. Desde que comenzó el mes, el paralelo perdió $ 30 y en lo que va del año cayó $ 90 respecto del valor al que abrió 2026 ($ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy lunes 16 de febrero cotiza a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa viene acumulando una fuerte caída en lo que va de febrero (retrocedió $ 45). Además, se ubica $ 60 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). La moneda no registraba un valor tan bajo desde el 18 de noviembre cuando cerró la jornada también en $ 1415. Así, la brecha entre el oficial y el informal es de 1,76%. En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1839,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. En tanto, el dólar mayorista se ubica en $ 1367,30 para la compra y $ 1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1583,39. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026, las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,8% correspondiente al dato del IPC de diciembre 2025. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 42 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 2089 millones en 28 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.158 millones. El dólar blue hoy lunes 16 de febrero cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 16 de febrero se consigue a $ 1466,10 para la compra y $ 1474 para la venta. El dólar MEP hoy lunes 16 de febrero se ubica a $ 1413,90 para la compra y $ 1416 para la venta. El dólar oficial lunes 16 de febrero opera a $ 1420. Banco por banco, los precios son: Dólar: ¿seguirá bajando o subirá? Más de 40 consultoras proyectaron a cuánto llegará a finales de 2026 El verano financiero de 2026 transcurre bajo una calma que pocos hubieran pronosticado tiempo atrás. La "paz cambiaria" se instaló en la City porteña como la nueva normalidad, sostenida por un esquema de política monetaria que logró domar la volatilidad y comprimir la brecha a niveles históricos.