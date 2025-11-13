Al cierre de los mercados de este jueves, 13 de noviembre de 2025, la cotización del dólar blue a $ 1.415. Esta cifra señala una diferencia de 0% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue ha mostrado una leve alza, marcando el día 1 de una tendencia ascendente que se ha observado en los últimos días, donde el valor ha fluctuado, pero en general ha mantenido una dirección creciente en comparación con la semana pasada.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 13.31%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 21.32%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.550, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.150.

¿Cuántos tipos de dólares hay en Argentina?

Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes:

Dólar oficial: refiere al valor de la cotización del dólar estadounidense en casas de cambio oficiales y bancos autorizados para operar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MUCL) por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar mayorista: este tipo de cotización se establece en el mercado oficial. En la actualidad, solo está disponible para importadores, exportadores, entidades financieras y el BCRA.

Dólar blue: el tipo de cambio al que se logra acceder mediante el circuito informal.

Dólar MEP o Bolsa: es el tipo de cambio resultante de una compra en pesos y su posterior venta en dólares a través de la compraventa de bonos.

Dólar Contado con Liquidación (CCL): es una operación legal para obtener dólares en el exterior. Se compran títulos o acciones argentina y luego se venden, fronteras fuera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).