Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 20 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.596,34 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.037%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.01%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras monedas. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.91%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.15%. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. Esta dinámica sugiere una cierta inestabilidad en el mercado, aunque también hay periodos de estabilidad que podrían reflejar un ajuste en la oferta y la demanda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este lunes, 20 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 359.634,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 719.268,02 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.798.170,05 pesos colombianos.