Superlíquidos, los bancos ya se prepararon para responder al nuevo escenario

Los bancos se preparan con récord de divisas para afrontar eventualidades a partir del martes luego del resultado del balotaje y frente a las definiciones que implicará el programa del candidato triunfante hoy.

En total, según el Banco Central las entidades tienen una liquidez de u$s 5084 millones, contra u$s 4476 millones que habían tenido para el 20 de octubre, antes de las elecciones presidenciales, e incluso arriba de los u$s 4827 millones que tuvieron el 11 de agosto, antes de las PASO.

Depósitos al vilo

A contrario de lo sucedido con las elecciones del 22 de octubre pasado, ahora hay tranquilidad en cuanto a hipotéticos retiros de depósitos. En aquella ocasión, llegaron a salir un promedio de u$s 100 millones diarios durante la semana previa a las elecciones.

Los bancos vienen importando desde hace meses moneda estadounidense, sobre todo posterior a las PASO y antes de las elecciones generales de octubre, todo para hacer frente a retiros.

El efectivo que se procuraron para las primarias no regresó al Banco Central y permanece para afrontar posibles volatilidades.

"Hoy los bancos poseen en sus bóvedas la más alta cantidad de dólares de los últimos 15 años, llegando al 40% de los depósitos totales. Esto no les agrada a los bancos, ya que son dólares parados, sin encajar, pero prefieren estar con disponibilidad y no generar ningún ruido", advierte el analista Nicolás Bianchi. Destaca que los bancos sufrieron un retiro de casi el 15% de la totalidad de los depósitos en dólares antes de las PASO.

Depósitos

"Los depositantes en divisas mantienen una mayor calma, por lo cual, salvo un tsunami electoral, el mercado descuenta una mayor previsibilidad, situación que no se advertía en la previa a la primera vuelta de las presidenciales", precisa Andrés Mendez, titular de AMF Economía.

En este contexto, la liquidez en dólares no está siendo afectada, advirtiéndose cierto abastecimiento adicional por parte del Banco Central que podría actuar de resguardo ante conductas de los depositantes no visualizadas hasta el momento.

"Ahí se ve que el Banco Central pasó algo de divisas. Se ve en reservas en la parte de efectivo mínimo. Pero también se recuperaron algo los depósitos en dólares", revela.

Bancos en alerta

Santiago Manoukian, de Ecolatina, agrega que los bancos han venido adoptando una conducta precautoria. Más allá del goteo de depósitos evidenciado en la previa a las elecciones generales, también se han visto recientemente una caída en los encajes bancarios en dólares.

¿Qué explica dicha dinámica? Ante la incertidumbre generada por el proceso político-electoral y la inestabilidad económica actual, tanto los bancos como el BCRA han decidido incrementar la cantidad de efectivo en dólares disponible en las sucursales para evitar disrupciones en la entrega de billetes ante eventuales retiros del sector privado.

"Puntualmente, el ratio de efectivo en dólares disponible en los bancos sobre los encajes bancarios en divisas actualmente roza el 60%, cuando se ubicaba en un 44% a mediados de octubre y en apenas un 35% a principios de año", detalla Manoukian.

Bancos chicos

Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, señala que los bancos chicos están achicando su balance, al estar sufriendo el retiro de los depósitos, pero los bancos grandes están muy sólidos.

Una de las principales entidades de capitales locales tiene billetes de dólares para hacer frente a un retiro del 50% de los depósitos. Además, no bajan los depósitos, ya que, si bien tienen retiros todos los días, se retroalimentan con los que compran dólar MEP.

El analista Nicolás Bianchi suma otro punto: "Los bancos aumentaron sus tenencias cortas (pases) cerca de un 50% con respecto al último mes y a su vez redujeron su posición en Leliq a 28 días un 9%. Todo esto con miras de estar líquidos ante cualquier tipo de resultado electoral".