Cuántos dólares tenían los argentinos debajo del colchón previo al blanqueo

La cantidad de dólares de los argentinos por fuera del sistema financiero local volvió a achicarse. La baja se dio en medio de la calma cambiaria del segundo trimestre, tras la mejora de expectativas por parte de los inversores del mercado financiero que se observa desde el cambio de Gobierno.

Al cierre del segundo trimestre del año, los argentinos residentes en el país tenían u$s 254.916 millones por fuera del sistema financiero local, según estimó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe sobre balanza de pagos.

El monto estimado por fuera del sistema financiero local representa una reducción de u$s 232 millones en comparación con lo que poseían en el trimestre anterior. Además, una baja de u$s 555 millones respecto al cierre del año pasado, pero un alza de u$s 10.948 millones en relación al mismo trimestre de 2023.

La reducción del stock que se registró en el segundo trimestre fue moderada, pero mantuvo la tendencia bajista que inició este año, tras el cambio de Gobierno. La estimación del organismo oficial de estadística mostraba incrementos en cada uno de los informes trimestrales correspondientes al año pasado.

Incluso, debido a la acumulación que se fue generando durante 2023, aún con la reducción que se registró en el segundo trimestre de este año, la cantidad de divisas por fuera del sistema financiero local sigue siendo superior al del mismo período del año pasado, cuando era de u$s 243.968 millones, de acuerdo con el Indec.

Los u$s 254.916 millones que estima el Indec que tenían los argentinos por fuera del sistema financiero local entre abril y junio es previo al inicio del blanqueo de capitales que convocó el Gobierno, por lo que en las próximas estimaciones se observará si hubo otra reducción como consecuencia de la regularización de activos.

Balanza de pagos



En el segundo trimestre del año, la cuenta corriente arrojó un superávit de u$s 3490 millones, de acuerdo con el informe sobre Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa que difundió este viernes el organismo oficial de estadística.

"Esto se explica por los saldos positivos registrados por la balanza de bienes y servicios y en el ingreso secundario, de u$s 6016 millones y de u$s 716 millones, respectivamente, parcialmente compensado por el saldo negativo estimado en el ingreso primario de u$s 3243 millones", indicó el informe.



El organismo precisó que el superávit de u$s 3490 millones que alcanzó la cuenta corriente evidenció una mejora de u$s 10.068 millones en comparación con el mismo trimestre del año anterior, en el que se registró un déficit de u$s 6.577 millones.

"Esta mejora se atribuyó, principalmente, a la disminución interanual de las importaciones de bienes que registraron una caída significativa de u$s 5953 millones y al aumento de las exportaciones de bienes de u$s 3191 millones", detalló.

Deuda externa



"El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 30 de junio de 2024 se estimó en u$s 286.881 millones, u$s 2762 millones menor respecto del trimestre anterior. Dicha disminución se debió principalmente a la caída en el endeudamiento del sector Gobierno general por u$s 2486 millones", indicó el organismo.

A la vez, precisó que "los sectores Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH y Sociedades captadoras de depósito, excepto el Banco Central, también disminuyeron su deuda en u$s 1030 millones y u$s 358 millones, respectivamente".

Asimismo, otras sociedades financieras mostraron una merma en la deuda de u$s 131 millones. En contraste, el endeudamiento del Banco Central se incrementó en u$s 1.243 millones en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el informe oficial.

El Indec señaló además que "el stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda valuados a valor de mercado se estimó en u$s 248.378 millones y registró una reducción de u$s 378 millones respecto al trimestre anterior", mientras el endeudamiento del BCRA y del Gobierno general se incrementó en u$s 911 millones y u$s 194 millones, respectivamente.