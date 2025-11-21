Este viernes, 21 de noviembre de 2025, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.405 para la compra y $ 1425.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 18.74%, es menor que la volatilidad anual del 21.09%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Fuente: narrativas-ar

¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?

El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.550, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1165.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cómo comprar dólares a precio oficial?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: