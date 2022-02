Cae el dólar financiero por el regreso del carry trade a la espera de la suba de tasas

Quien vendió dólares por contado con liquidación el 31 de enero, a $ 245 y compró hoy, a $ 211, hizo un enorme negocio, aunque el CCL se usa para llevar o traer divisas desde el exterior, por lo que es preferible fijarse en el MEP.



El dólar blue opera $ 30 por encima del solidario y el CCL sigue cediendo



Devaluación: la inflación le suma presión al BCRA, pero el contexto externo aún sopla a favor



Quien vendió billetes verdes el 27 de enero a $ 224 y recompró hoy a $ 204 hizo un 9% en dólares en menos de un mes , pero si además lo invirtió en bonos CER, que rinden hasta 52% anual, logró un 12% en dólares, ya que se debe agregar tres puntos más de tasa por los 20 días de plazo.

Dólar vs. tasas

Es un pseudo carry trade: en las mesas vieron cierto desarme en Cedear y migración a instrumentos en pesos por la tasa .

De ahí que anuncian que se está armando la nueva bicicleta financiera: "Ojo que esto aún no tiene la próxima suba de la tasa del Central en precios: quizás no es mucho, pero recién arranca el año, no está nada mal esto".

Lo cierto es que el mercado aflojó la sensación de pánico inminente: en estos niveles (u$s 30 el AL30), cualquier brisa mejora la paridad de los reestructurados. En la City apuestan que deberían estar fácilmente arriba de 35% de paridad: "No lo están por este temor de suba de tasas afuera", admiten.

Entran dólares

"Argentina se está empezando a poner de moda: es creer o reventar", se alegra el dueño de una de las sociedades de bolsa que más opera los dólares financieros.

"Está entrando algo de dólares por los canales financieros, no mucho pero como el volumen es muy reducido, con nada baja", coincide el CEO de una de las principales mesas de la City. "Ojo que mañana con nada sube", se ataja.

Apuesta a la inflación

Sin embargo, el presidente de otra de las grandes entidades financieras advierte que hay muchas tesorerías apostando a pesos y a CER: "Aparte hay vencimientos de ganancias de AFIP, entonces dejan de comprar MEP y CCL, por lo que cae la demanda".

"Mercado enano: las ventas son las mismas y los que compran son menos", define el presidente de una quinta entidad consultada para esta nota, que se sincera a cambio del off the record.

Nuevo carry trade

Desde ya, el evento FMI gestó un nuevo carry trade que genera el interrogante sobre si el dólar no comienza a estar barato versus instrumentos en pesos.

El punto que se preguntan los mesadineristas es qué pasa si los Estados Unidos tocan la tasa: "Por mínimo que sea, nos pega", aseguran.

Mucha importación estaría quedando insatisfecha en febrero, y con estos precios de instrumentos atados al dólar financiero, más de uno podría buscar cobertura.

Otra de las alertas es que, con estos volúmenes que se ven en MULC tan bajos, trasluce que mucha importación estaría quedando insatisfecha en febrero, y con estos precios de instrumentos atados al dólar financiero, más de uno podría buscar cobertura.

En alerta

De hecho, Mauro Mazza, de Bull Market, alerta que " el juego de un carry sin cobertura con el MEP puede resultar peligroso si el Central decide seguir empinando la tasa en pesos sin mover la de pases a 1 día, que es clave para especular contra el BCRA gratis en el mercado, porque define caución".

Se debe tener en cuenta que hoy la mejor tasa en pesos son las letras a descuento soberanas: 52% de TEA. Hay algunos fondos que hacen CER y Badlar que, según dicen en la jerga, la están rompiendo. Fondos como el Quinquela Ahorro, Delta Gestión VIII, Consultatio Deuda Argentina con deuda CER y Badlar son ideales para hacer un carry para retails.

El SBS Estrategia se usa para cobertura en MEP si se dispara el dólar, pues los ahorristas pueden hacer tasa con estos fondos y si hay volatilidad migrar rápidamente en el día a este fondo que replica MEP.

En efecto, con fondos se puede hacer una buena diferencia en pesos. El carry hoy en CER deja un 60% TEA y recomiendan con los fondos porque se paga menos comisiones.