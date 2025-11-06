Datos clave Exclusivo Members Caputo aumenta su colchón de pesos: ¿cómo reaccionan ahora los inversores? El Tesoro renovó el 112% de los vencimientos en licitación al adjudicar $8,5 billones. Tasas entre 34 y 36% anual. Inversores extienden plazo de las colocaciones. Rendimiento del plazo fijo en baja.