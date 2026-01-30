En esta noticia
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.
En este contexto, aquellos que buscan resguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que brinda cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este viernes 30 de enero?
Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Santander
|0 %
|$ 0
|Banco Galicia
|2 %
|$ 10.000
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|2,25 %
|$ 11.250
|BBVA
|1,8333333 %
|$ 9.166,7
|Banco Macro
|2,25 %
|$ 11.250
|Banco Credicoop
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|ICBC
|1,9583333 %
|$ 9.791,7
|Banco Ciudad
|1,9166667 %
|$ 9.583,3
|Banco Bica
|0 %
|$ 0
|Banco CMF
|2,6875 %
|$ 13.437,5
|Banco Comafi
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco de Corrientes
|2,2916667 %
|$ 11.458,3
|Banco de la Provincia de Córdoba
|2,4166666 %
|$ 12.083,3
|Banco de Chubut
|2,25 %
|$ 11.250
|Banco del Sol
|2,6666667 %
|$ 13.333,3
|Banco Dino
|2,25 %
|$ 11.250
|Banco Hipotecario
|2,2916667 %
|$ 11.458,3
|Banco Julio
|2,2083333 %
|$ 11.041,7
|Banco Masventas
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Banco Meridian
|2,75 %
|$ 13.750
|Banco de Tierra del Fuego
|2,0833334 %
|$ 10.416,7
|Banco Voii
|2,7708333 %
|$ 13.854,2
|Bibank
|2,1666666 %
|$ 10.833,3
|Crédito Regional Compañía Financiera
|2,75 %
|$ 13.750
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|26 %
|29,333398 %
|Santander
|0 %
|0 %
|Banco Galicia
|24 %
|26,82418 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|27 %
|30,605 %
|BBVA
|22 %
|24,359658 %
|Banco Macro
|27 %
|30,605 %
|Banco Credicoop
|25 %
|28,073156 %
|ICBC
|23,5 %
|26,20389 %
|Banco Ciudad
|23 %
|25,586376 %
|Banco Bica
|0 %
|0 %
|Banco CMF
|32,25 %
|37,47096 %
|Banco Comafi
|26 %
|29,333398 %
|Banco de Corrientes
|27,5 %
|31,24509 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|29 %
|33,182648 %
|Banco de Chubut
|27 %
|30,605 %
|Banco del Sol
|32 %
|37,136653 %
|Banco Dino
|27 %
|30,605 %
|Banco Hipotecario
|27,5 %
|31,24509 %
|Banco Julio
|26,5 %
|29,967773 %
|Banco Masventas
|26 %
|29,333398 %
|Banco Meridian
|33 %
|38,478377 %
|Banco de Tierra del Fuego
|25 %
|28,073156 %
|Banco Voii
|33,25 %
|38,815683 %
|Bibank
|26 %
|29,333398 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|33 %
|38,478377 %
¿Qué es un plazo fijo?
El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo establecido a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios.
Un dato a evaluar es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que termine el plazo fijado, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados.
¿Qué tipos de plazo fijo hay?
En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.