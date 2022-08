Cuáles son los billetes que saldrán de circulación en septiembre

Según el Banco de Inglaterra hay un aproximado de 7000 millones de billetes de 20 libras esterlinas y 10.500 millones de billetes de 50 libras en circulación.



Todos saldrán de circulación el 30 de septiembre. Es que la idea del Gobierno británico es reemplazar, poco a poco, todos los billetes de papel que hay para lanzar los nuevos de polímero.



Qué piensa hacer el Gobierno para evitar que el dólar blue no pase de $ 300



La economía de EE.UU. se recalienta y analistas esperan que el oro vuelva a brillar



Fuera de circulación

En la Embajada de Gran Bretaña en la Argentina informan que ahí no se cambian billetes. Las formas previstas por el Banco de Inglaterra para el cambio de billetes viejos son las que figuran en esta guía.



Según el Banco de Inglaterra hay un aproximado de 7 mil millones de billetes de 20 libras esterlinas y 10,5 mil millones de billetes de 50 libras en circulación.

Básicamente, hasta el 30 de septiembre son válidos. Después de esa fecha, se pueden cambiar en la sede del Banco de Inglaterra en Londres o también por correo (incluso desde Argentina, si uno se anima a mandar los billetes por correo) y no hay límites de fecha para hacerlo.

De hecho, si alguien quiere cambiar billetes que salieron de circulación hace 50 años también puede hacerlo a través de esas mismas vías.

Depositarlos

Otra posibilidad es depositarlo en una cuenta de un banco de Inglaterra, ya sea yendo al banco o en una oficina de correo que tenga convenio con ese banco.

Hasta el 30 de septiembre son válidos. Después de esa fecha, se podrán cambiar en la sede del Banco de Inglaterra en Londres o también por correo y no hay límites de fecha para hacerlo.

El único banco británico con presencia en el país es el HSBC, donde, al ser consultados por este diario, aclararon: "No operamos de esa manera. No hacemos cambio. Si vendemos libras y euros a un segmento, pero a través de dólares. La verdad es que nadie los pide y no hay transacciones de ese tipo".

Al ser consultados en la Embajada de Inglaterra, destacaron que no salen de circulación todos los billetes de 20 y 50 libras, sino sólo los que son de papel. Los de polímero siguen circulando. Acá se puede ver cómo identificar unos y otros.

Sin plazos

"Lo bueno es que no hay plazos para estas alternativas, así que si tenés billetes viejos y no pensás viajar al Reino Unido hasta, por ejemplo, 2025, no pasa nada, porque los cambiás cuando llegás allá", informan.

Lo cierto es que desde el 1 de octubre ya no se podrá pagar nada con estos billetes, que los cambian porque los de polímero son más difíciles de falsificar y más duraderos, además de resistentes a la suciedad, a la humedad, y cuentan con características táctiles que permitirán que las personas ciegas y deficientes visuales los usen.