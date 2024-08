Argentina recibirá u$s 1000 millones en inversiones si vuelve a ser mercado emergente

Argentina podría recibir una oleada de inversiones en el mercado de capitales si logra un "upgrade" en su calificación financiera. Si MSCI eleva al país de Standalone a la categoría de mercado emergente, ingresarían cerca de u$s 1000 millones al mercado de capitales.



El presidente Javier Milei replicó un mensaje en redes sociales de otro usuario, festejando la noticia publicada por Reuters. "Saluden al Standalone Market que se va", rezaba el mensaje compartido por el presidente.

MSCI clasificó en 2021 a Argentina como un mercado de frontera, debido a los estrictos controles de capitales instaurados por el cepo cambiario. Así, lo sacó de su índice de mercados emergentes que es seguido por inversores internacionales.

Si Argentina se reincorporara a los índices MSCI EM, JPMorgan predijo que ingresarían inversiones por casi u$s 1.000 millones, incluidos u$s 786 millones del Standard Index y u$s 176 millones del Small Cap Index.

"Con un peso estimado del 0,2% en los mercados emergentes, Argentina se situaría entre Colombia y Perú en el índice EM", dijo Diego Celedón, de JPMorgan.

Sin embargo, este cambio en la clasificación de Argentina no será en el corto plazo, sino que habrá que esperar al menos hasta mediados de 2025. MSCI suele anunciar cambios en su categorización de países durante su Revisión de la Clasificación de Mercados, que suele programarse para junio y generalmente está precedido por un largo y detallado proceso de consulta con los inversores.