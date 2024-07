Se desploma Wall Street más del 1% por malos balances de las big tech

Los principales índices accionarios en EE.UU. operan con una merma de entre 0,5% y más del 1%. Tesla y Google decepcionaron y muestran pérdidas de entre 4% y 8%.

Crece la volatilidad en Wall Street en medio de la temporada de balances, la posible baja de tasas de la Fed y la carrera electoral en EE.UU.

Wall Street en retroceso

Las acciones en Wall Street operan a la baja luego de malos balances y dudas sobre la salud de la economía.

Las debilidades son lideradas por el Nasdaq, que cae 1,5%, seguida por el S&P500 que retrocede 0,96% y el Dow Jones que cae 0,45% el miércoles.

En Europa también se ven debilidades de 1% en promedio.

Las acciones caen con fuerza luego del balance de Tesla que se desploma más del 8% después de un cuarto trimestre consecutivo de ganancias decepcionantes.

Por otro lado, Deutsche Bank sufrió su primera pérdida trimestral en cuatro años y las acciones LVMH caen con fuerza después de que las ventas en China se desplomaran durante el trimestre, lo que añade evidencia de que una desaceleración económica está perjudicando a las empresas europeas.

Esperando mayor volatilidad

El mercado opera con un grado mayor de volatilidad en medio de la temporada de balances, así como también la expectativa de recortes de tasas de la Fed.

Hasta ahora, alrededor de una quinta parte de las empresas del S&P 500 han informado resultados.

Las acciones dentro del S&P500 están informando un crecimiento interanual de los ingresos del 4,7% para el segundo trimestre de 2024, en línea con la estimación del mercado, según Factset.

Los analistas proyectan que las ganancias de estas empresas aumentaron un 30% en el segundo trimestre, en comparación con un aumento del 10% para el S&P 500 en su conjunto, según datos compilados por Bloomberg Intelligence.

Las estimaciones de los analistas cayeron antes de la temporada, como suele ocurrir, pero estrategas de mercado, incluidos Michael Wilson de Morgan Stanley y Emmanuel Cau de Barclays, han advertido que las rebajas han sido más leves en esta ocasión.

Los inversores parecen especialmente preocupados por las ventas, ya que menos de la mitad de las empresas superan las expectativas.

Las expectativas sobre los balances de las Siete Magníficas (que incluyen a Tesla, Alphabet Inc., Apple Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. y Nvidia Corp.) son grandes.

Sin embargo, empezaron con el pie izquierdo luego de un decepcionante balance de Tesla, provocando una fuerte caída en la apertura de las acciones de la compañía de vehículos eléctricos.

Lo mismo ocurre con las acciones de Alphabet, que pierden 4%.

"La temporada de resultados provisionales está comenzando en ambos lados del Atlántico y, hasta ahora, los inversores están decepcionados por lo que han visto", dijo Steve Clayton, jefe de fondos de acciones de Hargreaves Lansdown.

Entre la Fed y las elecciones

El futuro de la política monetaria en EE.UU. es clave para los mercados.

La próxima semana se reúne la Fed y se espera que deje sin cambios la tasa de interés.

Ahora hay un 93,3% de probabilidades de que el rango objetivo de la Reserva Federal para la tasa de fondos federales se reduzca en un cuarto de punto porcentual a entre 5% y 5,25% en septiembre desde el actual 5,25% a 5,50%, según el CME.

El catalizador del cambio en las probabilidades fue la actualización del índice de precios al consumidor de junio anunciada la semana pasada, que mostró una disminución del 0,1% respecto al mes anterior.

Eso situó la tasa de inflación anual en el 3%, la más baja en tres años.

Las probabilidades de que las tasas se reduzcan en septiembre eran de alrededor del 70% hace un mes.

Finalmente, el factor político y electoral está en medio del debate, ya que en noviembre habrá elecciones en EE.UU. y recientemente, el presidente Joe Biden anunció que se retira de la contienda electoral.

En ese sentido, queda en carrera el ex presidente Donald Trump y se espera que la actual vicepresidenta, Kamala Harris, sea la posible representante del partido demócrata.