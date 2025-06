Trump 2.0: las consecuencias económicas de su vuelta a la Casa Blanca

Es cierto que, desde que Donald Trump lanzó sus bombas contra las instalaciones nucleares de Irán el fin de semana pasado, han sido las decisiones militares -y no las económicas- del presidente de EE. UU. las que más han redefinido el escenario global. Sin embargo, las políticas económicas no han desaparecido.

Por eso, hoy presento el esfuerzo más completo hasta ahora para analizar el impacto económico del segundo mandato de Trump. Y, como he prometido antes, vuelvo (seguramente no por última vez) a la pregunta de qué implica esto para la forma en que el resto del mundo debe actuar.

El Centro de Investigación en Políticas Económicas , una red que reúne a muchos de los mejores economistas de Europa, se ha especializado en generar análisis económicos de "respuesta rápida" ante la actualidad. Por ejemplo, se destacó al inicio de la pandemia de Covid-19, cuando los confinamientos sin precedentes exigieron nuevas perspectivas sobre la política económica. Ahora, su programa de "respuesta rápida" ha publicado un ebook de 40 capítulos y casi 500 páginas, dedicado al impacto económico de una segunda administración Trump.

Entre otros puntos, los análisis cuantifican ideas que ya he desarrollado en otros artículos. Por ejemplo, incluso si se considera positivo aumentar la participación de la manufactura en la economía, el capítulo de Michael Strain demuestra que la radical política comercial de Trump difícilmente incremente de manera significativa la producción o el empleo manufacturero en EE.UU. El ebook también incluye un capítulo fundamental de John Coates sobre los costos económicos de socavar el estado de derecho, algo que ya se evidenció en los primeros días del gobierno de Trump. Anna Maria Mayda y Giovanni Peri muestran cómo la represión migratoria reducirá el tamaño de la economía estadounidense, un tema que también trató mi colega Tej el domingo pasado.

Otros capítulos exploran el futuro de los grupos que, en teoría, serían beneficiados por las políticas de Trump, en particular la clase media y los habitantes de zonas rurales . La respuesta no es alentadora. Richard Baldwin destaca que cada vez más estadounidenses de clase media trabajan en servicios, no en manufactura, por lo que perderán poder adquisitivo si los aranceles encarecen los productos industriales y no generan beneficios en el sector servicios.

Mary Hendrickson y David Peters analizan el impacto en las zonas rurales de las represalias comerciales contra las exportaciones agrícolas estadounidenses (así como de las políticas migratorias y los recortes a los subsidios de salud). Recuerdan que los agricultores solo resistieron la guerra comercial EE.UU.-China del primer mandato de Trump gracias al apoyo financiero federal.

Pero quiero centrarme en qué enseñanzas dejan estos estudios para el resto del mundo y, en particular, cómo debería responder "el resto de Occidente", es decir, las demás democracias liberales, ante un EE. UU. que se sale del guion. Hay tres preguntas clave sobre las que este trabajo arroja luz.

La primera es cómo la ruptura de Trump con la economía global tiene consecuencias distintas según el país o la región. Aquí solo puedo remitirme a los numerosos análisis específicos del libro, que incluso incluye un capítulo sobre Groenlandia y la historia de las relaciones entre EE.UU. y Dinamarca respecto a la isla.

La segunda pregunta es: ¿cómo luce realmente el vacío que deja EE. UU. en el sistema económico mundial? Es decir, ¿qué funciones de anclaje global en materia de eficiencia económica transfronteriza ha abandonado? El capítulo de Barry Eichengreen es excelente respecto al bien público global de una (habitualmente) estabilidad financiera. Por supuesto, no es la única forma en que Trump ha socavado la gobernanza global practicada durante los últimos 75 años . Otro aspecto fundamental es el abandono de la " cláusula de nación más favorecida " en la política arancelaria, tema que analiza Kevin Hjortshøj O'Rourke.

Por último , ¿cómo deberían responder otros países a las disrupciones de Trump? Entre los capítulos que calculan el costo de los aranceles estadounidenses, Marcelo Olarreaga y Sara Santander analizan quién paga realmente ese costo, estimando el nivel de traspaso a los precios finales, tanto en EE.UU. como en sus principales socios comerciales. Dos de sus hallazgos son especialmente relevantes para los responsables de política económica.

En primer lugar, el traspaso de los aranceles está lejos de ser completo en EE.UU.: en el bien mediano, alcanza el 53% , aunque varía mucho según el sector. Los insumos intermedios presentan un traspaso más alto, lo que significa que los fabricantes estadounidenses asumirán gran parte del costo. Sin embargo, en promedio, casi la mitad del costo de los aranceles recaerá sobre los productores extranjeros. Esto concuerda con la teoría: una economía tan grande puede forzar a otros a absorber más de los costos de sus propios aranceles. Por eso, Trump no se equivoca del todo cuando afirma que los extranjeros "pagan el arancel".

En segundo lugar, el traspaso de aranceles generales es significativamente mayor en los principales socios comerciales de EE.UU. que en el propio país: dos tercios en la UE y más del 80% en México . La implicancia es que otros países que consideren protegerse con sus propios aranceles perderán más que EE.UU. si aplica esas medidas.

Si la represalia es puramente bilateral y no bajo la cláusula de nación más favorecida, el traspaso cae a aproximadamente un tercio.

Los autores concluyen que conviene evitar aranceles generales y, en cambio, aplicar medidas más específicas en sectores políticamente sensibles y donde haya más alternativas nacionales. Yo agregaría que la gran diferencia en el traspaso debería llevar a los países a evaluar el costo real para sí mismos de cada represalia . No significa no responder, sino seleccionar cuidadosamente las medidas que maximicen el rédito político y minimicen el costo económico.

Esto debería llevar a los responsables de política a considerar represalias sobre las exportaciones estadounidenses de servicios -por ejemplo, con mayores impuestos a los servicios digitales o, en la UE, mediante el nuevo "instrumento anticoerción", que da a la Comisión Europea amplias facultades para responder a presiones económicas, más allá de las restricciones comerciales tradicionales. El debate actual dentro de la UE apunta en esa dirección.