Trump denunció un golpe demócrata, habló de "enemigos internos" y dijo que Biden está en estado vegetal

Donald Trump ha declarado a Elon Musk que los "enemigos internos son más peligrosos" que adversarios extranjeros como Rusia y China en una conversación errática de dos horas en X que se retrasó por fallos técnicos.



La entrevista del lunes, calificada por Trump como "la mejor entrevista de la historia", fue escuchada en algunos momentos por más de un millón de personas, según X, aunque Musk había previsto que la cifra ascendiera a 8 millones. La charla comenzó 42 minutos más tarde de lo previsto.

Trump está tratando de adaptarse a la nueva carrera competitiva por la Casa Blanca después de que la vicepresidenta Kamala Harris sustituyera al presidente Joe Biden como candidata del Partido Demócrata el mes pasado.

En la conversación quedó claro el atractivo que tiene Trump para Musk, un autodeclarado "defensor absoluto de la libertad de expresión" que se ha movido bruscamente a la derecha en los últimos años y ha utilizado su plataforma de redes sociales X para promover sus ideas sobre inmigración y regulación.

El ex presidente abrió la conversación con un largo recuento de su intento de asesinato en julio en Butler, Pensilvania. Trump dijo que volvería a esa ciudad en octubre, no mucho antes de las elecciones de noviembre.

A continuación acusó a los demócratas de urdir un "golpe" para sustituir a Biden en la candidatura presidencial. Musk señaló que el partido "se llevó a Biden detrás del cobertizo y básicamente le disparó".



Trump también acusó a Harris de inclinarse hacia el centro en cuestiones como la inmigración, diciendo que era una "liberal radical de izquierdas de San Francisco que ahora quiere ser más Trump que Trump".

El ex presidente se ha esforzado por encontrar una línea de ataque coherente contra Harris en las últimas semanas -incluido el cuestionamiento de su raza- a medida que la candidata demócrata ha ido ganando terreno en las encuestas. Sus críticas siguieron siendo dispersas el lunes y rara vez mencionó a Harris por su nombre.

También arremetió contra sus adversarios políticos, declarando que tenía "enemigos fuera y dentro" y que "la gente mala de nuestro Gobierno es más peligrosa" que los adversarios extranjeros. El ex presidente elogió a los líderes de Rusia, China y Corea del Norte por ser "duros, inteligentes y agresivos".



Musk se deshizo en elogios hacia el ex presidente al tiempo que intentaba repetidamente desviar la conversación hacia temas como la inmigración, donde elogió a Trump como moderado y distinguió entre inmigración legal e ilegal, la contención del gasto público y el control del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera.

Trump afirmó falsamente que era "imposible" vender coches estadounidenses en Europa y que era "muy difícil" para los agricultores estadounidenses vender productos agrícolas en el extranjero. También sobrestimó en gran medida la ayuda que EEUU ha prestado a Ucrania en su guerra contra Rusia y subestimó la de Europa: "Tenemos un déficit con la UE de 250.000 millones de dólares, algo que la gente no sabe. Suena muy bonito de la Unión Europea. No son tan duros como China, pero son malos. Y se lo hice saber. No, no tratan bien a nuestro país".

El comisario europeo Thierry Breton advirtió a Musk en una carta antes de la entrevista de que no difundiera discursos de odio o desinformación y que no violara la Ley de Servicios Digitales del bloque.

Hacia el final de la entrevista, Trump, de 78 años, arremetió contra Biden, de 81, por estar "cerca de un estado vegetal". Musk añadió: "Ahora mismo no tenemos presidente".

La campaña de Harris señaló que Musk declaró en 2022 que si Trump salía elegido, tendría 82 años al final de su mandato presidencial, "lo que es demasiado mayor para ser el director de cualquier organización y mucho menos de los Estados Unidos de América".

Por último, un portavoz de la campaña de Harris declaró después de la entrevista que "el extremismo de Trump ha quedado claro para aquellos lo suficientemente desafortunados como para escucharle esta noche. Toda la campaña de Trump está al servicio de gente como Elon Musk y él mismo: ricos obsesionados consigo mismos a los que no les importa la clase media".