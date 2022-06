¿Qué pasará con el Bitcoin?: las claves sobre el futuro que revela el pasado de la criptomoneda

El valor de bitcoin se ha desplomado más de un 50% en los últimos seis meses, pero los tenedores de la criptomoneda están acostumbrados a la volatilidad. A continuación, analizamos cómo el Financial Times cubrió los anteriores auges y caídas del bitcoin para ver si la historia se repite.

El boom y la caída de Japón (de abril de 2017 a marzo de 2018)

Antes de 2017, el bitcoin cotizaba por debajo de los u$s 1000. Pero el día de Año Nuevo de 2017 la criptomoneda superó el nivel de los u$s 1000 y antes de finalizar el año se había disparado hasta rozar los u$s 20.000.

El auge fue provocado por una ola de interés, primero en Japón y luego en Corea del Sur. Los pequeños inversores empezaron a apostar por el bitcoin, atraídos por los anuncios de televisión en horario de máxima audiencia y las vallas publicitarias que presumían de grandes rendimientos. Después de que Japón autorizara la negociación en 11 exchanges de criptomonedas en abril de 2017, el país representó alrededor del 40% de la actividad comercial diaria en todo el mundo.

Pero pronto se produjo una caída. A principios de 2018, las llamadas 'ballenas' de bitcoin, los mayores tenedores de la criptomoneda, comenzaron a hacer caja para aprovechar los altos precios. El estado de ánimo se agravó cuando el exchange japonés Coincheck fue hackeado y perdió u$s 530 millones de XEM, otra criptomoneda popular.

Aunque no se robó ningún bitcoin, el hackeo inquietó a los pequeños inversores, que se preocuparon por la seguridad de la tenencia de monedas digitales, especialmente después de que el regulador financiero de Japón allanara las oficinas de Coincheck en febrero.

El primer cirptoinvierno de bitcoin (de marzo de 2018 a mayo de 2019)

Entre marzo de 2018 y mayo de 2019, bitcoin cotizó por debajo de los u$s 10.000 mientras críticos y reguladores expresaban sus dudas sobre su futuro.

En Londres, por ejemplo, los comerciantes y las instituciones se mostraron cautelosos a la hora de comprometerse con las criptomonedas debido a los temores sobre el fraude, los delitos financieros y otros riesgos para la reputación.

La venta masiva a principios de 2018 por parte de las ballenas de bitcoin llevó a la preocupación por la influencia que las grandes cuentas tenían sobre el precio de la criptomoneda. En abril de 2018, unas 1600 carteras de bitcoin tenían casi un tercio de todo el bitcoin disponible. De ellas, 100 carteras contenían más de 10.000 bitcoins .

Cameron y Tyler Winklevoss, por ejemplo, más conocidos por demandar sin éxito a Mark Zuckerberg por la idea que se convirtió en Facebook, fueron algunas de las mayores ballenas, tras comprar 120.000 bitcoins en 2012.

Cómo funcionan los créditos con criptomonedas y por qué son centrales para el mercado



El criptoinvierno se profundizó después de una pelea por una bifurcación de la criptomoneda, cuando se crearon nuevas versiones de bitcoin, enviando el precio a su nivel más bajo desde el inicio de 2017.

Pero en junio, bitcoin recibió un impulso de una fuente inesperada: Facebook. La mayor empresa de redes sociales del mundo reveló sus planes para Libra, su propia moneda digital. Aunque Libra finalmente se quedó en un simple sueño, la noticia de que Facebook planeaba entrar en el sector aumentó la confianza en la sostenibilidad de bitcoin.

El boom de la pandemia (octubre de 2020 a abril de 2021)

Tras el shock inicial de la pandemia, bitcoin empezó a ganar terreno después de que PayPal anunciara que empezaría a permitir a los usuarios tener criptomonedas.

Atrapados en la cuarentena, y con cheques del gobierno para gastar, los inversores minoristas comenzaron a apostar por el ascenso de bitcoin. En seis meses, la criptomoneda se disparó de menos de u$s 12.000 a más de u$s 63.000 .

La fuerte suba también llamó la atención de los inversores institucionales, y el entusiasmo alcanzó su punto máximo con la oferta pública inicial (OPI) de Coinbase, el mayor exchange de criptomonedas, que en abril de 2021 abrió con una valoración de casi u$s 76.000 millones en Nasdaq.

Pero el envión no duró mucho. En septiembre de 2021, China prohibió la minería de criptomonedas, el uso de computadoras para resolver rompecabezas y ganar criptomonedas, aunque la actividad se trasladó rápidamente a otros países.

Luego, Estados Unidos y Europa volvieron a plantear la posibilidad de regulación.

Por último, los traders se vieron atrapados en un frenesí de acciones memes, muchas de las cuales vendieron sus bitcoin para participar en los mercados de valores, y surgieron más temores, incluso por parte de Elon Musk, sobre el costo medioambiental de la minería de criptomonedas. Bitcoin cayó hasta un mínimo de u$s 30.000 a fines de julio .

Bitcoin sufre la caída de los exchanges (de julio de 2021 a hoy)

Los seguidores de bitcoin insistieron en un principio en que era una cobertura contra la inflación e inmune a los vaivenes de otros mercados.

En octubre de 2021, la criptomoneda se hizo mainstream con el lanzamiento de un fondo cotizado en Bolsa (ETF, por sus siglas en inglés), que permitía a los inversores tener exposición a las subas y bajas sin tener ni un solo bitcoin. Días después de que el ETF comenzara a cotizar, bitcoin alcanzó un máximo histórico de casi u$s 69.000.

Pero como activo principal, su suerte se ha alineado mucho más con el sentimiento general del mercado.

A principios de diciembre, los temores de la economía estadounidense por el aumento de la inflación y las futuras subas de las tasas de interés provocaron una fuerte caída del precio de bitcoin y, en los meses siguientes, siguió cayendo en consonancia con el descenso de las acciones tecnológicas estadounidenses.

Cuando la inflación empeoró este año, bitcoin sufrió aún más y en junio tuvo su peor semana desde 2020. ProShares, la empresa detrás del primer EFT de bitcoin, lanzó un nuevo fondo para beneficiarse de la caída de bitcoin.

¿Qué se viene ahora?

Los anteriores auges de bitcoin han sido impulsados por pequeños inversores que se lanzaron al mercado con la esperanza de obtener un beneficio alto en poco tiempo. Sus posteriores caídas se produjeron cuando los reguladores, el mercado en general o la preocupación por los riesgos del sector asustaron a los tenerdores de bitcoins para que se retiraran.