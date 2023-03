Alibaba se separa: el imperio de ecommerce se divide en seis y prepara varias salidas a Bolsa

Alibaba planea dividirse en seis unidades de negocio en una escisión radical que se produce tras las medidas enérgicas adoptadas por Beijing contra los gigantes tecnológicos chinos.

Según la empresa, cada unidad tendrá su propio director ejecutivo y consejo de administración , y algunas de las mini Alibabas podrían salir a Bolsa por separado.

El anuncio se produjo justo un día después de que el fundador de Alibaba, Jack Ma, hiciera una rara aparición pública en China, una visita que Beijing espera aumente la confianza de los inversores en que se han saneado los lazos con el sector privado del país.

El repunte de la economía china es débil, advierte uno de los gigantes del comercio mundial



En los últimos dos años, Alibaba ha tenido que hacer frente a una multa récord de u$s 2800 millones impuesta por los reguladores chinos por comportamiento monopólico, así como al vacilante crecimiento económico del país y a una avalancha de nuevos competidores en el comercio electrónico.

Dos personas cercanas al asunto dijeron que Alibaba presentó su plan de reestructuración a los reguladores chinos antes de anunciarlo públicamente y recibió una respuesta positiva.

Una persona cercana al grupo de comercio electrónico dijo que, aunque no se hicieron demandas formales para la escisión, los reguladores seguían interesados en que los gigantes tecnológicos chinos redujeran sus imperios .

El grupo describió la renovación, en la que la propia Alibaba se convertiría en un holding, como una forma de " desbloquear el valor para los accionistas y fomentar la competitividad del mercado ".



Las acciones de Alibaba han perdido más del 70% de su valor desde que Ma pronunció un discurso en 2020 en el que criticaba al organismo de control financiero de China y a los bancos . En la ofensiva posterior contra los mayores grupos tecnológicos de China, se suspendió la salida a Bolsa de Ant Group, la rama de fintech de Alibaba.

Las acciones de Alibaba subieron más de un 11% en Nueva York, con lo que su capitalización bursátil supera los u$s 250.000 millones.

Tras las presiones de China, el multimillonario Jack Ma tuvo que ceder el control de Ant Group

En virtud de la reestructuración, los seis nuevos grupos empresariales de Alibaba se dedicarán a la computación en la nube, ecommerce, servicios locales, logística, comercio digital y medios de comunicación.

"El mercado es la mejor prueba de fuego, y cada grupo de negocio y cada empresa pueden buscar financiación independiente y salir a Bolsa cuando estén preparados", dijo el CEO Daniel Zhang en una carta a los empleados.

"A sus 24 años, Alibaba da la bienvenida a una nueva oportunidad de crecimiento", añadió.

La historia del fundador de Alibaba y cómo cayó en desgracia ante Xi Jinping

Zhang seguirá siendo el CEO y presidente del holding Alibaba y dirigirá su negocio en la nube, que atraviesa dificultades y del que se hizo cargo en diciembre.

Las principales unidades de generación de ingresos de Alibaba -sus plataformas de comercio electrónico Taobao y Tmall- seguirán siendo propiedad al 100% de la empresa principal.

Louis Tse, director gerente de Wealthy Securities, con sede en Hong Kong, afirmó que si los distintos negocios del grupo se escinden en distintas salidas a Bolsa , "se obtendrá un mayor valor de mercado".

Tencent, Didi, Alibaba: qué está pasando entre las grandes tecnológicas y el gobierno chino

Wang Qi, cofundador del fondo boutique MegaTrust Investment (HK), añadió que "la nueva estructura puede ayudar a Alibaba a desviar parte de la presión regulatoria, como la relacionada con la lucha antimonopolio".

La escisión pondrá a Alibaba en una senda similar a la de su rival de comercio electrónico JD.com, que ha conservado una participación de control en un conjunto diverso de empresas. Todas las unidades han obtenido capital externo y varias de ellas ya cotizan en Hong Kong.

Tencent, principal rival de Alibaba, también se ha ido deshaciendo poco a poco de las participaciones que posee en los principales grupos chinos.

Un alto directivo de Alibaba afirmó que los seis grupos empresariales de la compañía llevaban varios años operando por separado y tenían planes de salir a Bolsa a corto plazo.

"Esta declaración es una admisión abierta de esta realidad, se acabó el esconderse", dijo el directivo.

Los analistas de Goldman Sachs estiman que el negocio de comercio electrónico del grupo posee la gran mayoría del valor, con una cotización de unos u$s 103 por acción, seguido de Ali Cloud, con u$s 16 por acción, y su negocio internacional, con u$s 12.

Los analistas del banco de inversión estimaron que todos los negocios juntos valían u$s 137, una prima sobre el precio de cierre de Alibaba el lunes, de u$s 86.