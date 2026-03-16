El invierno se presenta como una de las estaciones más singulares para descubrir la riqueza natural e histórica de España. La tranquilidad de los pueblos, los paisajes nevados y la gastronomía de montaña convierten esta época del año en el momento propicio para una escapada diferente. Situado en el corazón del Pirineo navarro, Roncesvalles (también conocido como Orreaga en vasco) es un destino que resplandece con luz propia durante el invierno. Su rica historia, sus paisajes nevados y su ambiente acogedor lo convierten en un lugar ideal para una escapada invernal. En esta estación, la villa se transforma en un paraíso para los amantes de la naturaleza y la cultura. Desde recorrer senderos nevados hasta sumergirse en su patrimonio histórico, las opciones son variadas y se adaptan a todos los gustos. Uno de los principales atractivos de Roncesvalles es su impresionante conjunto arquitectónico. La Real Colegiata de Santa María, un magnífico ejemplo del gótico francés del siglo XIII, es una visita obligada. Este monumento fue construido para ser el lugar de enterramiento del rey Sancho VII, el Fuerte. Por otro lado, la Iglesia de Santiago y la Capilla del Espíritu Santo, de estilo románico, ofrecen una visión del rico pasado religioso de la región. Pasear por estos monumentos bajo el manto blanco de la nieve es una experiencia única que transporta a otra época. La proximidad a la Selva de Irati, uno de los hayedos y abetales más grandes de Europa, permite a los visitantes adentrarse en paisajes de ensueño. Aunque algunas áreas pueden estar cubiertas de nieve, con el equipo adecuado, es posible explorar sus senderos. Para los entusiastas del senderismo, Roncesvalles ofrece rutas que son accesibles y brindan vistas espectaculares. El Camino de los Canónigos y el Bosque de Basajaunberro son trayectos recomendados para disfrutar de la serenidad invernal. Una escapada a Roncesvalles es una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local. Los platos típicos de la región, como las migas de pastor, la trucha a la navarra y el queso D.O. Roncal, son ideales para reponer energías. El pacharán, licor navarro por excelencia, resulta perfecto para entrar en calor. El alojamiento en casas rurales con chimenea proporciona una experiencia acogedora y auténtica. Disfrutar del calor del fuego mientras la nieve cae afuera constituye el broche de oro para un día perfecto en Roncesvalles.