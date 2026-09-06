Definitivo | Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a quienes no hayan renovado el pasaporte

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El proceso de salir de Colombia hacia el exterior requiere cumplir con un prerrequisito fundamental: poseer un pasaporte vigente y en óptimas condiciones. Sin este documento recientemente actualizado, el procedimiento se interrumpe antes de iniciar, dado que es un requerimiento ineludible en cualquier viaje internacional.

En los aeropuertos, el procedimiento de control se ejecuta en dos fases. En primer lugar, las aerolíneas aseguran que el viajero reúna los requisitos del país de destino, lo que incluye la validación de la documentación indispensable. Posteriormente, en Migración Colombia, se examina la validez, autenticidad y vigencia del pasaporte.

Si el documento presenta alguna irregularidad, se encuentra vencido o no satisface los criterios requeridos, el pasajero no podrá proseguir con el viaje, puesto que no superará los controles establecidos.

¿Sin pasaporte vigente? No podrá salir de Colombia

En términos concretos, si el pasaporte está vencido, se encuentra deteriorado o no cumple con las condiciones de lectura, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio. A esto se suma una exigencia frecuente en destinos internacionales: que el documento posea una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento del ingreso.

Este punto es clave porque genera una situación habitual. Muchos viajeros creen que pueden salir del país mientras el pasaporte no esté vencido, pero ignoran que el destino puede exigir un margen adicional. En esos casos, la consecuencia es directa: el embarque se rechaza antes incluso de llegar al control migratorio.

Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requisito responde tanto a normas internas como a acuerdos internacionales que regulan el tránsito de personas entre países.

El momento clave: dónde te pueden frenar el viaje

El primer filtro ocurre en el check-in. Las aerolíneas verifican que el pasajero cumpla con todos los requisitos del país de destino, incluido el estado del pasaporte. Si el documento no es válido o no tiene la vigencia suficiente, la compañía puede denegar el embarque para evitar sanciones internacionales.

Si el viajero supera esa instancia, el segundo control es el de Migración Colombia. Allí se revisa la documentación de manera oficial. Cualquier irregularidad puede derivar en la imposibilidad de autorizar la salida del país, incluso con el pasaje emitido y el equipaje despachado.

Este doble control es el que, en la práctica, define el viaje. No hay margen de interpretación ni excepciones operativas: si el documento no cumple, el proceso se detiene.

El error que deja a miles sin viajar, y como evitarlo

El desafío habitual no radica en poseer un pasaporte totalmente vencido, sino en tener uno próximo a vencer. Esta situación se constituye como el error más común entre los viajeros internacionales.

Numerosos países, incluyendo aquellos de la Unión Europea, que son destinos frecuentes para los colombianos, requieren que el pasaporte cuente con una vigencia mínima que debe extenderse más allá de la fecha de salida programada. No satisfacer esta exigencia resulta en la imposibilidad de participar en el viaje, a pesar de que el documento permanezca en regla en Colombia.

Asimismo, se añade otro contexto crítico: la dilación en el proceso de renovación. En períodos de elevada demanda, obtener una cita puede tardar días o incluso semanas, lo que deja a muchos viajeros sin el tiempo necesario para regularizar su situación antes de la partida.

La conclusión no reside en una norma que prohíba viajar, sino en el funcionamiento del sistema. La falta de renovación del pasaporte no acarrea una sanción directa, pero sí produce una consecuencia inminente: el viaje no se realiza.