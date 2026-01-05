La localidad burgalesa de Frías, conocida como la ciudad más pequeña del mundo, se ha convertido en el destino otoñal predilecto. Este enclave único, con poco más de 300 habitantes, ofrece una combinación irresistible de historia, paisajes impresionantes y una rica gastronomía que lo convierte en una joya para descubrir este noviembre, según National Geographic.

Frías, ubicada estratégicamente junto al río Ebro, tiene un pasado que se remonta al año 867. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos. En 1202, el rey Alfonso VIII le otorgó el Fuero de Logroño, impulsando su desarrollo económico y en 1435, el rey Juan II de Castilla la elevó al rango de ciudad. Su casco urbano, declarado Conjunto Histórico Artístico, conserva monumentos icónicos como el puente medieval, el castillo de los Duques de Frías y las casas colgadas, emblema arquitectónico de la localidad.

Además, alberga el Palacio de los Salazar y la iglesia parroquial de San Vicente Mártir y San Sebastián, reflejo de su gran patrimonio. Frías también guarda leyendas como la del Cristo de los Remedios, vinculada a una ermita que aún se puede visitar.

La ciudad más diminuta del mundo: el lugar encantado lleno de cuevas, cascadas y gastronomía de lujo. (foto: Pexels).

¿Qué actividades disfrutar en la encantadora localidad burgalesa de Frías?

Rodeada por el Parque Natural de los Montes Obarenes, Frías cautiva con sus paisajes otoñales, donde los tonos rojizos y ocres dominan el entorno. Su comarca, Las Merindades, se presenta como un verdadero paraíso para los amantes del senderismo. Desde el impresionante Monumento Natural de Ojo Guareña, que alberga 100 kilómetros de cuevas, hasta las cascadas de Tobera y Pedrosa de Tobalina, cada rincón invita a la contemplación y a la aventura.

El "Nueva York de los Bosques", como se le denomina al Parque Natural de los Montes Obarenes, es un laberinto de calles y plazas vegetales que cuentan con miradores que ofrecen vistas inolvidables. Este otoño, recorrer sus rutas se convierte en una experiencia única para excursionistas de todos los niveles.

Además, el Pico Humión, el más alto de la zona con 1437 metros, brinda una experiencia excepcional para los aficionados al montañismo, con panorámicas que se extienden desde la meseta castellana hasta los verdes valles del norte.

La ciudad más diminuta del mundo: el lugar encantado lleno de cuevas, cascadas y gastronomía de lujo. (foto: Pexels).

La exquisita gastronomía de la ciudad más pequeña del mundo

La gastronomía de Frías es realmente destacable. Los productos derivados de la matanza del cerdo, como la morcilla y el chorizo, son imprescindibles, al igual que la carne de calidad certificada "Carne de las Merindades". Los quesos, la miel de brezo y el tradicional chacolí enriquecen aún más la oferta culinaria de la región.

Otro plato emblemático es el "ajo carretero", un guiso sencillo y delicioso que solía alimentar a los arrieros que transitaban por la zona. Este noviembre, Frías celebra además el décimo aniversario de su inclusión en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, consolidándose como un destino imprescindible para quienes buscan una escapada otoñal inolvidable.