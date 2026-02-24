Viajes El Corte Inglés ha lanzado una nueva promoción para descubrir Malta con un paquete que incluye vuelo y hotel a un bajo coste. La oferta, pensada para una escapada, permite conocer uno de los destinos más atractivos del Mediterráneo. La propuesta forma parte de sus circuitos por la República de Malta, un archipiélago situado en el mar Mediterráneo, al sur de Italia y al este de Túnez, compuesto por las islas de Malta, Gozo y Comino. El paquete “Descubre Malta” incluye vuelo de ida y vuelta en clase turista desde Madrid, tasas aéreas (sujetas a posibles variaciones) y estancia de 4 días y 3 noches en hotel. La promoción permite disfrutar de la gastronomía, la historia y la animación del archipiélago con un descuento del 10% en determinadas opciones. Se trata de una escapada diseñada para quienes buscan combinar patrimonio, playas y naturaleza en pocos días, con la garantía de una agencia especializada y opciones de financiación. Malta destaca por su riqueza histórica y monumental, así como por sus paisajes naturales y playas de aguas cristalinas. Desde ciudades Patrimonio de la Humanidad hasta bahías de arena rojiza y reservas naturales, el destino ofrece propuestas para todos los gustos. En ese sentido, los principales lugares para visitar son los siguientes: Capital del país y ciudad Patrimonio de la Humanidad, con más de 300 monumentos y 25 iglesias. Destacan la Catedral de San Juan, el Palacio del Gran Maestre, el elevador Barakka y el mirador de la Batería de salvas. Conocida como la "Ciudad del Silencio“, fue la primera capital en tiempos de los Caballeros. Sobresalen el Palacio Magistral, el Convento de las Carmelitas y el Museo de la Catedral. Ideal para el senderismo, con valles, colinas y acantilados. Alberga playas como la bahía de Ramla y la bahía de Dwejra. La más pequeña del archipiélago, santuario ornitológico y reserva natural. Destaca la famosa Blue Lagoon (Laguna Azul), de aguas transparentes y cristalinas. El precio es desde 180 euros por persona en habitación doble para 4 días y 3 noches. La promoción está disponible para nuevas reservas realizadas desde el 6 de enero de 2026, para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026 en determinadas salidas. El producto con avión incluye billete en clase turista ida y vuelta desde Madrid y tasas aéreas (sujetas a variación). Además, se puede pagar en 3 meses con la Tarjeta El Corte Inglés, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Para contratarlo, los interesados pueden acudir a oficinas de Viajes El Corte Inglés o realizar la reserva por medio del sitio web de la agencia.