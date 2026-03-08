Frigiliana, ubicada en el corazón de la Axarquía malagueña, es una de esas joyas ocultas que España atesora con gran celo. Con sus estrechas calles empedradas, casas encaladas y balcones repletos de flores, este pueblo andaluz presenta una imagen que parece extraída de una obra pictórica. Con una población que oscila alrededor de los 3000 habitantes, según los datos más recientes, Frigiliana mantiene ese aire íntimo y acogedor característico de los pequeños pueblos, pero con un encanto que cautiva a cada visitante. Uno de sus principales atractivos es su casco antiguo, un laberinto de calles que evoca la influencia morisca en la región. Los turistas optan por visitar las ruinas del castillo y el Barribarto, el barrio morisco-mudéjar, que se erige como un testimonio vivo de la rica historia de Frigiliana. El murmullo de sus fuentes y la vista panorámica del Mediterráneo desde sus miradores invitan a la contemplación en cada rincón. Ya sea para sumergirse en su historia, degustar su gastronomía típica o simplemente relajarse en un entorno de ensueño, una escapada a Frigiliana constituye una experiencia que los españoles no deben dejar pasar. Frigiliana, situada en la Axarquía, una de las nueve comarcas de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, ha sido el hogar de diversas culturas a lo largo de su historia. Las primeras evidencias de presencia humana se remontan a la prehistoria, seguidas de influencias fenicias y romanas, como lo demuestran los restos arqueológicos de las factorías de salazones. No obstante, fue durante la dominación árabe cuando Frigiliana adquirió gran parte de su carácter arquitectónico y cultural, destacando la célebre “Batalla de la Peña de los Enamorados” en 1569, donde los moriscos resistieron valientemente a las tropas cristianas. Después de la Reconquista, el pueblo se transformó en un centro agrícola y artesanal y en tiempos recientes, ha emergido como un destino turístico emblemático en Andalucía, apreciado por su rica historia y su encanto tradicional. Llegar a Frigiliana desde Málaga es un proceso relativamente sencillo, dado que se sitúa a aproximadamente 57 km al este de la ciudad. A continuación, se presentan las opciones de transporte disponibles: El trayecto en coche suele tomar alrededor de 45 minutos a 1 hora, según el tráfico.