Este pueblo marítimo del País Vasco es el preferido de Elsa Pataky: una maravilla culinaria con vistas panorámicas del mar Cantábrico

Hondarribia es un encantador enclave costero en el País Vasco que ha fascinado a la actriz Elsa Pataky. Localizado en la comarca de Bidasoa-Txingudi, al noreste de Gipuzkoa y a tan solo 25 minutos de Donostia, este lugar se ha erigido como uno de los destinos predilectos de la madrileña. En este entorno, junto a Chris Hemsworth, ha tenido la oportunidad de hospedarse en el exclusivo caserío Basalore, relacionado con el Hotel Arbaso.

Con una impresionante vista al mar Cantábrico, Hondarribia se distingue por su exquisita oferta gastronómica; su restaurante Laia Erretegia se encuentra en la reconocida lista World’s 101 Best Steak Restaurants gracias a la calidad de sus carnes de maduración premium. A ello se suma el atractivo del barrio pesquero de La Marina, sus murallas históricas y la proximidad a la frontera francesa.

Este pueblo marítimo del País Vasco es el preferido de Elsa Pataky: una maravilla culinaria con vistas panorámicas del mar Cantábrico (foto: Pexels).

El rincón del País Vasco favorito de Elsa Pataky: alojamiento y gastronomía ideal

Hondarribia se distingue no solo por su belleza, sino también por su creciente popularidad entre viajeros de diversas nacionalidades y celebridades como Elsa Pataky y Chris Hemsworth, quienes han optado por este encantador pueblo del País Vasco como destino de descanso en varias ocasiones.

Ambos han tenido la oportunidad de hospedarse en el caserío Basalore, situado en el monte Jaizkibel y administrado por el Hotel Arbaso de Donostia, que se compromete a ofrecer una experiencia que conecta la cultura vasca con el visitante internacional. La estancia combina lujo, privacidad y una inmersión en el entorno natural de Gipuzkoa.

Este pueblo marítimo del País Vasco es el preferido de Elsa Pataky: una maravilla culinaria con vistas panorámicas del mar Cantábrico Euskadi.eus

Además de su alojamiento exclusivo, Hondarribia ha sido aclamada por su oferta gastronómica de alta calidad. El restaurante Laia Erretegia, próximo al caserío, ha sido reconocido entre los mejores a nivel mundial por la prestigiada lista World’s 101 Best Steak Restaurants.

En este establecimiento se ofrecen platos destacados como la chuleta premium madurada 30 días (88 euros/kg) o el solomillo de vacuno mayor (32 euros), lo cual pone de manifiesto el alto nivel de excelencia culinaria que se puede disfrutar en esta villa marinera.

Qué ver y hacer en este pintoresco pueblo del País Vasco: imprescindibles

Ubicado en la frontera con Francia y a orillas del Bidasoa, Hondarribia sostiene una notable identidad histórica. Su origen se remonta al Paleolítico y su estratégica ubicación la convirtió en un enclave militar desde la época romana hasta la Edad Media, cuando fue fortificada inicialmente por los reyes de Navarra y posteriormente por Castilla.

Este pueblo marítimo del País Vasco es el preferido de Elsa Pataky: una maravilla culinaria con vistas panorámicas del mar Cantábrico EFE

Sumado a sus calles empedradas, su casco antiguo medieval y su puerto pesquero activo, Hondarribia proporciona una experiencia auténtica que mezcla patrimonio, mar y cultura vasca en estado puro.

Uno de los rincones más fotografiados es el barrio de La Marina, donde las casas de pescadores exhiben balcones de madera pintados con colores vivos. Esta tradición, según se narra, proviene de la práctica de aprovechar la pintura sobrante de los barcos.