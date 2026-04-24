Cataluña reúne algunos de los pueblos históricos más atractivos de España. Muchos conservan plazas antiguas, arquitectura tradicional y un ritmo más pausado que el de las grandes ciudades. Para quienes buscan una escapada con patrimonio y paisaje, la comunidad ofrece opciones muy variadas durante todo el año. Entre ellas aparece Peratallada, una pequeña localidad del Baix Empordà, en la provincia de Girona, considerada uno de los conjuntos medievales mejor conservados de la región. Sus calles empedradas, su recinto fortificado y su castillo medieval han convertido al lugar en una parada habitual para quienes recorren la Costa Brava o el interior catalán, según la oficina oficial de turismo de España. El nombre de Peratallada procede del catalán pedra tallada, piedra tallada, una referencia directa a la roca trabajada que domina buena parte de sus construcciones. El pueblo mantiene una imagen muy homogénea, con fachadas de piedra, arcos y callejones estrechos que recuerdan a ciertos pueblos históricos italianos. La web oficial de turismo local destaca que la localidad se encuentra en pleno corazón del Empordà, a pocos kilómetros de algunas de las calas y playas más conocidas de la Costa Brava. Esa combinación entre patrimonio medieval y cercanía al mar explica parte de su creciente atractivo turístico. Otro rasgo singular es que Peratallada apenas se expandió fuera de su perímetro histórico. Eso permite recorrer hoy un entramado urbano que conserva el trazado medieval con notable fidelidad. El principal emblema local es el castillo de Peratallada, una fortaleza privada que domina el núcleo histórico. La oficina de turismo de España señala que conserva torre, palacio y murallas en muy buen estado. Distintas referencias históricas sitúan su origen entre los siglos X y XI, con documentación ya existente en la Edad Media. También sobresale el antiguo foso excavado en la roca, uno de los elementos más llamativos del conjunto defensivo. Según la web turística local, Peratallada fue una de las poblaciones catalanas más fortificadas, organizada en varios recintos amurallados protegidos por zanjas talladas en piedra. Fuera del recinto principal se encuentra la iglesia románica de Sant Esteve, otro de los puntos destacados para quienes visitan el municipio. Peratallada se ubica a unos 22 kilómetros de Girona y a poco más de una hora y media por carretera desde Barcelona. Por esa cercanía, muchas visitas se realizan en una jornada o como parte de una ruta por otros pueblos del Empordà. Los meses de primavera y otoño suelen ofrecer temperaturas suaves y menor afluencia. En verano, el pueblo gana ambiente gracias a restaurantes, terrazas y visitantes que llegan desde la Costa Brava. La oferta gastronómica es otro de sus reclamos. Se destaca la cocina local vinculada a productos del mar y del interior, una mezcla tradicional de la comarca que refuerza el atractivo del destino más allá del patrimonio monumental.